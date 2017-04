Figura en Chicago Fire, Dax McCarty busca despedirse el sábado de sus afectos en Red Bulls

El próximo sábado será una fecha especial para Dax McCarty y la afición de New York Red Bulls. Cuando todavía muchos seguidores del conjunto taurino no terminan de digerir la decisión del club de Nueva Jersey de transferir a uno de sus máximos símbolos a nivel histórico, el ‘Ginger Ninja’ regresa por primera vez al Red Bull Arena luciendo la camiseta de otro equipo.

En más de un sentido McCarty es la cara de una etapa importante para lo Red Bulls. En seis temporadas en esa franquicia el volante consiguió disputar 169 partidos de temporada regular y 17 en los Playoffs, en los que obtuvo dos Supporters’ Shields.



“Volver allí será algo extraño, porque voy a tener que ir al vestuario visitante”, expresó horas atrás McCarty tras un entrenamiento de Chicago Fire. “Eso es algo que no he hecho en siete u ocho años”, expresó al hacer memoria. “Pero podré ver a toda la gente que conozco, a los guardias de seguridad, los cocineros, la gente de mantenimiento. Será algo muy bueno”, reconoció el aguerrido centrocampista.

“Intentaré apoderarme de esa atmósfera y trataré de ganar en la cancha, que es lo más importante en este momento”, explicó McCarty. “Será un partido contra un equipo muy bueno, un rival directo dentro de la Conferencia Este. Un partido como visitantes que valdrá 6 puntos”.



El equipo de la bebida energética se desprendió de Dax mientras el jugador estaba concentrado a comienzos de este año con la selección de Estados Unidos. Una decisión que tomó por sorpresa a toda la liga, aunque de manera especial al propio McCarty. El partido de fútbol de este sábado (7:30 pm ET | MLS Live) servirá para que fanáticos y jugador puedan practicar una despedida formal.

“Intentaré disfrutarlo”, prometió el excapitán de los Red Bulls. “Obviamente los 90 minutos de juego serán importantes e iremos allí a ganar, pero intentaré disfrutar de todo lo que ocurra antes del partido”.

“No pude despedirme de manera adecuada de muchos de los muchachos del plantel, y tampoco pude hacerlo con la afición, a la que debo agradecer por la forma en la que me trataron mientras estuve en Nueva York”, agregó con bastante emoción el guerrero pelirrojo. “Ojalá no me abucheen demasiado”, señaló a modo de broma. “Ya sea que ganemos, perdamos o empatemos quiero tomarme un minuto después del partido para comunicar a los fanáticos de Red Bulls cuánto significaron para mí mientras estuve allí”.



“Daré una vuelta a todo el estadio, y -aunque sean pocos- saludaré a todos los hinchas por el apoyo que me dieron”.



“A medida que se acerca el día del partido quizás me estoy poniendo algo más emotivo”, admitió McCarty. “Pero trataré de estar calmo. Ya he pasado por esto antes; me han transferido de un equipo a otro antes”, añadió. “Pero obviamente los Red Bulls significan para mí mucho más que cualquier otro equipo en el que me haya tocado estar. En ese sentido, esto será diferente”.

Al hecho de que el choque ante los Red Bulls sea tan significativo para Dax McCarty se agrega la situación de que se jugará apenas un día después de que el volante cumpla 30 años. “Es muy extraño la forma en la que el universo funciona con este tipo de cosas”, dijo el futbolista. “Ese partido contendrá muchas emociones para mí. En el vestuario local estarán algunos de mis mejores amigos, con los que sigo en contacto”.



“Encontrarlos el sábado al otro lado de la cancha será algo extraño, con muchos de ellos seré amigo de por vida”, admitió. “Pero una vez que comience el partido todo será una batalla sin cuartel”.



Desde su desembarco en Chicago Fire McCarty se ha convertido en uno de los mejores futbolistas del renovado equipo de Veljko Paunovic, aunque todavía la franquicia de ‘la Ciudad del Viento’ no ha conseguido ganar fuera de su estadio.

“No hemos sido demasiado buenos como visitantes este año, así que no hay nada mejor que ir a la casa de un buen equipo y conseguir tu primer triunfo en la carretera”, analizó Dax. “Así lo veo, y trato de transmitir eso a mis compañeros. ¿Qué mejor ambiente, qué mejor posibilidad que ganar por primera vez fuera de casa ante los Red Bulls?”.