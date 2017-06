Fecha 15: Nacho Piatti se sumerge en el Infierno Azul, Schweinsteiger y el Fire con sed de revancha

La fecha 15 de la MLS solo tendrá tres encuentros, pero los tres con un atractivo muy especial debido a que la mayoría son equipos que buscan pelear en los puestos de arriba y que además cuentan con un potente arsenal ofensivo

El Fire de Schweinsteiger con hambre de revancha ante el inconsistente Atlanta

Chicago Fire vs. Atlanta United

Sábado 10 de junio 4 pm ET | UniMás, Facebook.com

Partidazo entre el sublíder de la Conferencia Este, el impresionante Fire liderado por Bastian Schweinsteiger y el impecable goleador Nemanja Nikolic, y el Atlanta United del ‘Tata’ Martino que no encuentra la consistencia e igual golea como igual pierde partidos donde es marcado como favorito.



De hecho, Atlanta goleó a Chicago por 4-0 en marzo, pero ahora el panorama luce cuesta arriba para el United.

Pólvora ofensiva hay suficiente para ver acción en las dos áreas a pesar de algunas ausencias por la Fecha FIFA – la que quizás pesa más es la del paraguayo Miguel Almirón.

Complicada misión para Nacho Piatti y Montreal en el Infierno Azul

Sporting Kansas City vs. Montreal Impact

Sábado 10 de junio 8 pm ET | TV AS, MLS LIVE

Sporting llega al encuentro ante los canadienses como líder de la Conferencia Oeste, invicto de local y con su goleador Dom Dwyer listo para regresar a la actividad.

Es cierto que KC tendrá ausencias por la Fecha FIFA y por lesiones, pero Montreal tiene el doble de ausencias, lo cual hace pensar que si Ignacio Piatti no hace uno de sus partidazos, las chances de ganar del visitante son mínimas.



Impact es penúltimo del Este, solo han ganado un partido de visita y el Infierno Azul no es un lugar amigable para intentar salir de la crisis. Por si fuera poco, en sus últimos cinco duelos directos, Kansas City les ha ganado cuatro de ellos, el más reciente fue un empate.

¿A quién le pesara más la ausencia de su medio escudo?

Portland Timbers vs. FC Dallas

Sábado 10 de junio 10:30 pm ET | MLS LIVE

La rivalidad entre Portland y Dallas tiene tintes de clásico por el roce que han mantenido en las últimas temporadas. El encuentro del sábado no debería ser la excepción considerando que son el tercer y cuarto lugar del Oeste y además ambos están en el Top 3 de equipos con más goles anotados en la Conferencia.



Es un partido de pronóstico reservado en el cual la clave podría darse en el sector de los medios escudos, ya que los dos jugadorazos que cumplen esas funciones estarán ausentes por compromisos con sus respectivas selecciones, el caso del tico David Guzmán para los Timbers y el del estadounidense Kellyn Acosta para los Hoops.