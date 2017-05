Fecha 14: ‘Cubo’ Torres y Houston ponen en juego su invicto casero mientras David Villa va por 50 goles con NYCFC

Cuatro encuentros correspondientes a la decimocuarta fecha de la liga se jugarán este miércoles, precediendo la actividad internacional que viene al final de la semana. Esto es lo que debes saber del inicio de la Jornada 14 de la MLS:

El show de Nico Lodeiro en Columbus

Columbus Crew SC vs. Seattle Sounders

Miércoles, 7:30 p.m. ET| MLS LIVE

Con los estadounidenses Clint Dempsey y Jordan Morris como los grandes ausentes del certamen tras su llamado a la selección de Estados Unidos, todos los ojos estarán centrados en los esfuerzos de Nicolás Lodeiro, figura indiscutible de un Seattle Sounders que viene de ganar dos partidos al hilo. El uruguayo, quien suma tres goles y seis asistencias en lo que va de la temporada, buscará explotar las falencias de un Columbus Crew que sufrió una goleada por 5-0 a manos de Toronto FC en su último partido.



Villa quiere llegar medio centenar de goles con la camiseta de NYCFC

New York City FC vs. New England Revolution

Miércoles, 7:30 p.m. ET| MLS LIVE

El panorama es desfavorable para New England Revolution, quienes cayeron por 2-1 ante los Red Bulls el fin de semana y visitan a un New York City FC herido. No solo el club neoyorquino viene de caer por 3-1 ante Atlanta para cerrar una difícil gira fuera de casa, sino también contarán con un David Villa hambriento por conseguir su gol número 50 con la camiseta de NYCFC, algo que no logró en Atlanta, donde fue reducido a tan solo dos disparos.



Hogar, dulce hogar para Orlando… pero sin Kaká

Orlando City SC vs. D.C. United

Miércoles, 7:30 p.m. ET| MLS LIVE

Orlando City sorprendió a la MLS al inicio de la temporada, pero eso ya es cosa del pasado. Los ‘Lions’ no han ganando en seis partidos consecutivos y no contarán con Kaká nuevamente, quien ha sufrido problemas físicos a lo largo de la campaña.

La buena noticia para el club de la Florida es que regresan a casa, donde han ganado cinco partidos y perdido solamente uno. Además, el rival de turno es un inofensivo D.C. United, quienes vienen de cruzar el país tras derrotar a Vancouver el fin de semana.



‘Cubo’ Torres, a reencontrarse con el gol en casa

Houston Dynamo vs. Real Salt Lake

Miércoles, 7:30 p.m. ET| MLS LIVE

Erick ‘Cubo’ Torres ha anotado siete goles en seis partidos en casa esta temporada, una marca que tiene a Houston Dynamo como el mejor club casero de la MLS junto a Chicago Fire. En total, el Dynamo ha anotado 19 goles en su estadio de la mano del mexicano y los atacantes Albeth Elis y Mauro Manotas. Por su parte, Real Salt Lake llega al encuentro como uno de los peores equipos visitantes, perdiendo cinco de sus siete encuentros fuera de casa hasta la fecha.