Fecha 11: Schweinsteiger busca contener a Nico Lodeiro, el invicto texano a prueba ante David Villa

Con el Súperliderato en juego: La Pandilla de Ohio quiere compartir la cima

Columbus Crew vs. Toronto FC

Miércoles 7:30 pm ET | TSN 4/5 en Canadá / MLS LIVE

El subcampeón de la MLS ha despertado, tras un flojo arranque de torneo, Sebastián Giovinco y Jozy Altidore se han encargado de que el cuadro canadiense resurgiera con cuatro victorias al hilo que ya lo colocan como superlíder.

Pero los Escarlatas no la tendrán nada fácil a media semana ante la Pandilla de Ohio que viene calladito pero que ya es cuarto lugar de la Conferencia Este a tan solo tres puntos de Toronto. Federico Higuaín está luciendo como nos tiene acostumbrados.



Por lo que el duelo del miércoles es sumamente relevante para el tema del súperliderato; si Toronto gana, se alejara en la punta y asegurara esa posición por lo menos hasta la fecha 12, pero si Columbus saca los tres puntos en casa, alcanzara a los canadienses en la cima.

La explosiva ofensiva naranja recibe a uno de los visitantes más poderosos

Houston Dynamo vs. Vancouver Whitecaps

Viernes 9 pm ET | TSN en Canadá / MLS LIVE

Tras golear al Orlando City de Kaká, Houston ratificó que su explosiva ofensiva es de las mejores de la liga aún si tienen ausente al líder de goleo Erick “Cubo” Torres. Los hondureños Alberth Elis y Romell Quioto, así como el colombiano Mauro Manotas, le respondieron al técnico Wilmer Cabrera y la ofensiva naranja ya es la segunda mejor de la liga, tan solo por un gol detrás de Portland.



Enfrente estará un Vancouver que es inconsistente, pero que igual busca desarrollar su fútbol tanto de local como de visitante, por lo que es de los pocos cuadros en la MLS que de visitante ya suma dos triunfos. Whitecaps es uno de los mejores en cancha ajena, y Houston es de los mejores como local con 5 victorias y un empate en seis duelos en casa, por lo que se espera un partido abierto con ambos bandos buscando constantemente el arco contrario.

En duelo de sublíderes de conferencia Sporting se mete a la cueva del León

Orlando City vs. Sporting Kansas City

Sábado 7 pm ET | MLS LIVE

Partidazo entre dos clubes que hasta el momento tienen una campaña muy similar. Orlando es sublíder del Este y Sporting es sublíder del Oeste. Ambos son auténticos trabucos como locales, Orlando es el mejor en casa con 5 victorias en 5 partidos, y en el mismo número de partidos, Kansas City solo dejó que un rival le sacara puntos con un empate en el Infierno Azul. Pero como visitantes ambos batallan muchísimo, por lo que los Lions parecen tener la ventaja para este duelo.



Los dos tienen muy claro quién es su ‘10’ y su ‘9’: Kaká y Cyle Larin en Orlando, Benny Feilhaber y Dom Dwyer en Kansas City. Pero los que sostienen el equilibrio del equipo son dúos que no tienen los reflectores constantes como es el caso de los colombianos Carlos Rivas y Cristian Higuita en los leones purpuras y el hondureño Roger Espinoza y el español Ilie Sánchez en Sporting.



Ambos perdieron el fin de semana pasado en cancha ajena, para variar. Nueva oportunidad para los sublíderes de colgarse del liderato, uno con la idea de seguir siendo el local más fuerte y el otro de poder empezar a consolidarse como visitante.

Schweinsteiger y Fire buscan contener a Nico Lodeiro para incendiar al campeón Sounders

Chicago Fire vs. Seattle Sounders

Sábado 9 pm ET | ESPN2, ESPN Deportes

El campeón de la MLS no encuentra el rumbo en la actual temporada y visitan al Fire de Bastián Schweinsteiger que de visita sufre mucho pero que de local ha demostrado tener los argumentos para vencer a cualquiera.



La semana pasada Schweinsteiger y Chicago no pudieron detener a Giovani dos Santos en la remontada del Galaxy, la clave para ellos ahora será intentar contener al uruguayo Nicolás Lodeiro para cortarles la fuente de distribución a Clint Dempsey y Jordan Morris. La clave del partido se centrara en el mediocampo con el duelo entre el alemán y el charrúa.

En busca de recuperar el protagonismo para el que fueron diseñados

Portland Timbers vs. Atlanta United

Domingo 3 pm ET | ESPN, ESPN Deportes

Dos equipos llamados a ser protagonistas en la actual temporada y que la semana pasada la pasaron muy mal fueron precisamente Portland y Atlanta; los Timbers fueron goleados en cancha de los Quakes mientras que United fue superado ampliamente por New York City FC.



Portland no tiene urgencia por los puntos ya que es tercero del Oeste pero en casa la exigencia siempre es la máxima. Pero la presión está del lado de Atlanta y el ‘Tata’ Martino, ya que el equipo se le ha desinflado en las últimas fechas y hoy ni siquiera están en puestos de clasificación a los Playoffs.

Giovani dos Santos y los galácticos apuntan a la redención en Nueva York

New York Red Bulls vs. LA Galaxy

Domingo 6 pm ET | FS1, FOX Deportes

En ocasiones considerado con el calibre de un clásico por la rivalidad de costa a costa y la gama de estrellas que ambos han reunido desde los inicios de la liga. Hoy ninguno de los dos llega en su mejor momento, aunque claramente los neoyorquinos no se encuentran en el tipo de crisis que si adolecen los angelinos.



Giovani dos Santos y compañía tuvieron una importante reacción la semana pasada que alcanzó para rescatar un empate pero ya no pueden darse el lujo de dejar escapar puntos aunque sea en condición de visitante. Sería un importante golpe de autoridad y credibilidad para el nuevo técnico galáctico y para sus figuras como Gio y Alessandrini sacar una victoria en cancha de los Red Bulls, algo que no consiguen desde hace varios años.

El invicto texano a prueba ante los bombarderos del Bronx



FC Dallas vs. New York City FC

Domingo 8 pm ET | FS1, FOX Deportes

Partidazo en suelo texano entre el único invicto de la MLS y actual líder del Oeste FC Dallas y el poderoso y actual tercer lugar del Este NYCFC. Los dos llegan con 4 triunfos en sus respectivos últimos 6 encuentros.



Dallas luce imparable, con fórmulas para ganar que parecen inagotables – sino aparece Maxi Urruti, lo hace Kellyn Acosta, sino Michael Barrios, y así sucesivamente. Sin embargo, igual de imparables lucen David Villa y Maxi Moralez que semana a semana parecen incrementar su nivel de juego.

Solo se han enfrentado dos veces en la historia oficialmente, los neoyorquinos aún no saben lo que es ganarle a los texanos del norte.