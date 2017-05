FC Dallas, en busca de porteros, vuelve al ruedo por el Memo Ochoa y se interesan en William Yarbrough

FC Dallas está en busca de un portero de alto calibre y, según reportes, se habrían inclinado por dos con fuertes raíces en el fútbol mexicano: Memo Ochoa y William Yarbrough.

El periodista mexicano Francisco Montes reportó el martes que Yarbrough, quien ha jugado más de 100 partidos para Club León, ya tiene una oferta sobre la mesa por parte del club texano.



Por su parte, Ochoa seguiría siendo opción para Dallas a pesar de que varios reportes indicaron que el guardameta rechazó una primera oferta del club. A sus 31 años, Ochoa pasó la última temporada con Granada a modo de prestamos del Málaga, aunque actualmente está fuera de contrato.



FC Dallas is in the market for GKs, according to Mexican and European sources. Reports have them seeking Memo Ochoa and Will Yarbrough.