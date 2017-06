FC Cincinnati revela diseños para su nuevo estadio, inspirado por el Allianz Arena de Bayern Munich

FC Cincinnati, equipo que lanzó su candidatura para convertirse en club de expansión de la MLS, reveló los diseños del estadio que estarían planeando construir en la ciudad. El recinto, el cual es inspirado por el Allianz Arena del club alemán Bayern Munich, tendría capacidad para 25.000 espectadores.



Como el estadio alemán, la fachada del coliseo propuesto por Cincinnati tendría forma de herradura, la cual estaría iluminada por luces LED.



Here's the home we hope to build for soccer in Cincinnati. #MLS2CINCY pic.twitter.com/ugpsChlKIH — FC Cincinnati (@fccincinnati) June 12, 2017

A finalized location for our potential home has not yet been chosen. #MLS2CINCY pic.twitter.com/BFphl2gX5h — FC Cincinnati (@fccincinnati) June 12, 2017

The stadium has to be at least... three times bigger than this! #MLS2CINCY pic.twitter.com/Xr7wM0CIem — FC Cincinnati (@fccincinnati) June 12, 2017

Con el diseño en mano, FC Cincinnati ahora tendrá que asegurar el lugar donde podrían construir su estadio, el

cual tendría un costo de $200 millones. El club de la USL juega actualmente en el estadio de la Universidad de Cincinnati, pero estaría planeando construir en uno de tres posibles vecindarios: West End, Oakley o Newport, Kentucky.

FC Cincinnati es uno de los 12 grupos peleando por los cuatro espacios de expansión en la MLS. La liga ha revelado que los dos primeros clubes de expansión serán anunciados a final de año y se unirán a la MLS en 2020.