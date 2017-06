Fanáticos del LA Galaxy y Team USA con sentimientos encontrados por Giovani dos Santos

Los fanáticos del LA Galaxy tendrán un conflicto del corazón atormentándolos con el dilema de que uno de sus estelares galácticos, Giovani dos Santos, encabecé a la selección de México el domingo ante Estados Unidos en el Estadio Azteca.

Cuando Dos Santos lleva la franja del Galaxy en el pecho, siempre están alentando al ídolo mexicano en cada jugada, pero cuando se ponga la Verde ante el Team USA en un par de días, la situación se torna algo complicada.

No es nada nuevo el tema de lealtades divididas en el fútbol, pero igualmente los hinchas del Galaxy que hicieron el viaje para estar presentes en el Coloso de Santa Úrsula, admiten que será extraño ver a Giovani jugando para el rival.



“Gio está en el mismo lugar que Rafa Márquez y ‘Chicharito’ Hernández como alguien que ha aparecido en momentos grandes contra Estados Unidos”, le dijo el abonado del cuadro angelino Antonio Borjon al LA Galaxy Insider Adam Serrano. “Cualquiera que lo haya visto no puede olvidar la vaselina sobre Tim Howard para sellar la voltereta en la victoria de México en la final de la Copa Oro 2011. Trato de separar club y selección, pero entiendo que Gio solo tendrá minutos significativos con México cuando esta consistentemente en buena forma con LA.

“Él también es muy orgulloso sobre tener la mejor actuación posible con su selección nacional. Dada esa dinámica, si me preocupa un poco como jugara con el Galaxy si vuelve de la selección sin minutos jugados o si no juega bien. Esperó que a Gio le vaya bien con México, solo no contra Estados Unidos”.



Sin embargo, para el aficionado Nathan David, la respuesta es mucho más simple.

“Puedo separar las dos. Creo que los jugadores también pueden hacer eso”, dijo David. “La rivalidad no lo sigue al Galaxy, para mí. Pero cuando tiene puesta la camiseta de México, el desprecio es real”.