Falleció Neal Patterson, el dueño principal de Sporting Kansas City

Neal Patterson, uno de los dueños de Sporting Kansas City, lamentablemente falleció el domingo a los 67 años de edad debido a unas inesperadas complicaciones de una recurrencia de cáncer.

“Major League Soccer profundamente lamenta el fallecimiento de Neal Patterson”, dijo el Comisionado de la MLS Don Garber en un comunicado de la liga. “La visión y la pasión de Neal fueron instrumentales en el cambio de Sporting Kansas City. Fue un brillante emprendedor que hizo de las relaciones con la comunidad y la filantropía componentes esenciales de cada negocio del cual fue dueño. Extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos de Neal, la organización de Sporting Kansas City, y sus fanáticos”.



Uno de los cinco co-propietarios de Sporting Kansas City, Patterson fue también co-fundador, presidente y CEO de la Cerner Corporation, una de las compañías más grandes en el mundo en el ramo de tecnología de información sobre la salud. El emprendedor y hombre de negocios de Kansas City fue uno de los principales inversionistas en el grupo que compró al club de la MLS que en 2006 era propiedad de Lamar Hunt y Hunt Sports Group.



RIP Neal Patterson. Part of our ownership group and a man who helped make our soccer dreams in this city come true. Our love to his family. pic.twitter.com/xCjG7GKiPU

— The Cauldron (@KCCauldron) July 9, 2017