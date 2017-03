Ex New York Red Bulls Mike Petke, es el nuevo entrenador de Real Salt Lake

Tras el despido de Jeff Cassar, el equipo de MLS en Utah presenta a su nuevo timonel. Ídolo de New York Red Bulls, Mike Petke asume su segundo plantel de MLS como entrenador

Tras dos años sin entrenar un equipo, Mike Petke firmó para dirigir a Real Monarchs, el equipo de USL (Segunda División). Y luego de un solo partido (victoria 2-1 vs Timbers 2) el ex New York Red Bulls fue presentado como el entrenador en jefe de Real Salt Lake, el equipo de MLS en Utah.

RSL despidió al ex entrenaodr Jeff Cassar, con tan solo tres juegos de arrancada la temporada (empató 2 y perdió 1). Petke agradeció la oportunidad e incluso contó como el propio Cassar le llamó para ofrecerle cualquier ayuda que necesitara para asumir en Utha.

El nuevo entrenador de Real Salt Lake aseguró que no dirigirá este fin de semana sino que a partir del lunes asumirá por completo. Petke aprovechó para aclarar que cuando firmó con Monarchs no pensaba en que llegaba para asumir rapidamente el equipo de MLS sino que asumió la oportunidad de volver a dirigir.



Petke es un ídolo en Nueva York tras haber jugado para Red Bulls y luego como entrenador en dos temporadas (2013-14) haber llevado al equipo a postemporada en ambas ocasiones incluyendo un título de Supporter’s Shield (que se otorga al equipo con mayor puntaje general de la temporada regular).

La salida de Petke de Red Bulls se dio tras la legada de Ali Curtis como director deportivo y causó gran controversia y polémica entre la afición. Tras abandonar RBNY, Petke estuvo sin dirigir ningún equipo hasta que aceptó a Monarchs en diciembre de 2016.

La temporada de USL arrancó el sábado y el equipo de Petke consiguió una victoria (2-1) ante Portland Timbers II.

Real Salt Lake por su parte, bajo el comando de su entrenador interino consiguió un empate como visitante (0-0) en casa de New York Red Bulls, el fin de semana anterior.



Dell Loy Hansen (dueño), Craig Waibel (manager general) y Rob Zarkos (vicepresidente de operaciones de fútbol) estuvieron presentes en la rueda de prensa para presentar al que será el cuarto entrenador en la historia de Real Salt Lake en MLS.