"Estoy retornando a mi nivel", dijo el atacante panameño que debutó como goleador en NYCFC

BRONX, N.Y. -- El empate final supo más a derrota que a otra cosa. En el minuto 86, un cabezazo de Xavier Kouassi arrebató a New York City FC de la victoria y premió la perserverancia de New England Revolution, que se marchó del Yankee Stadium con un punto logrado de manera agónica.

Dentro de la gran desazón generalizada que supuso que el partido finalizara con una igualdad, la alegría a nivel individual estaba instalada en un jugador de la escuadra local. El atacante Miguel Camargo, que en el 61' reemplazó a Tommy McNamara, marcó tres minutos más tarde el gol que daba la victoria parcial a su equipo.



Tras varios intentos el panameo consiguió de esa manera su primera anotación en la MLS y no podía ocultar su satisfacción tras el encuentro. "Fue mi primer gol, gracias a Dios", manifestó Camargo. "Estoy emocionado y le doy las gracias a él. Lastimosamente no fue un buen resultado. No nos vamos contentos. Teníamos el partido y lamentablemente no nos pudimos quedar con los tres puntos".

El atacante que usa el dorsal 99 en NYCFC cree que tanto conseguido frente a New England Revolution puede ser un símbolo de que las cosas pueden cambiar para el. "Mi año está siendo muy bueno, muy productivo", valoró. "Saben que llevaba siete meses sin jugar, por una lesión. Ahora estoy cogiendo el ritmo, 'el Profe' [Patrick Vieira] me está dando la confianza. Estoy retornando a mi nivel y el entrenador me está dando minutos".



La actualidad para el cuadro celeste es vertiginosa. El equipo jugó cuatro partidos como visitante en las dos últimas semanas. Y, tras el compromiso del miércoles por la noche volverá al Yankee Stadium para enfrentar a Philadelphia Union el sábado al mediodía. "Los partidos llegan muy rápido", reflexionó Camargo. "Hay jugadores que podrían estar cansados. No se cómo 'el Profe' va a plantear ese encuentro. Depende de lo que él diga, de lo que él decida", agregó con confianza. "Cualquiera de los que están en la banca, de los que no fueron convocados es bueno y está para entrar".

El duelo ante la franquicia de la 'Ciudad del Amor Fraternal' está muy próximo, pero Vieira y su equipo de trabajo tienen mucho sobre lo que reflexionar en las últimas horas. Las fallas defensivas y algunas cuestionables decisiones arbitrales parecen estar jugando en contra de New York City FC últimamente, tal como ocurrió en su partido del pasado domingo ante Atlanta United FC. "No quiero hablar de los árbitros", señaló el francés tras el 2-2. "Y lo que les dije a mis jugadores tras el partido queda entre ellos y yo", comentó en la conferencia de prensa posterior al juego.



El arquero Sean Johnson prefiere no mirar hacia atrás ni quejarse por el denso calendario de club de 'la Gran Manzana'. "Creo que tenemos que tratar de obtener buenos resultados en los partidos que dominamos", expresó el 1. "Para mí es bueno tener que jugar tantos partidos en este momento de la temporada, pero tenemos que ser capaces de savar ventaja de los partidos en los que estamos arriba en el marcador", reclamó.



"Básicamente, fue un partido muy frustrante", sintetizó el atacante inglés Jack Harrison, autor del gol que abrió el marcador. "Patrick [Vieira] no quedó conforme con el resultado. Él quería la victoria, y el hecho de que los tres puntos se nos escapara lo dejó todavía menos conforme", agregó el extremo europeo. "Pero ahora tenemos que alzar nuestras cabezas; tenemos otro partido el sábado y ya debemos comenzar a concentrarnos en él".