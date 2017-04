"Estoy convenciendo a mi hermano Jonathan para que venga al Galaxy", dice Gio dos Santos

No es la primera vez que se especula con esa posibilidad. Giovani dos Santos dijo ante las cámaras de la televisión que intenta convencer a su hermano menos Jonathan para que se una a él en LA Galaxy.

"Estoy convenciendo a Jonathan para que se venga acá conmigo", dijo el 10 del conjunto californiano durante una entrevista con ESPN México. "Me veo muchos años en el Galaxy, estoy feliz aquí, es mi casa", agregó el mayor de los Dos Santos. "La gente me trata de maravilla, me siento arropado por mis compañeros, cuerpo técnico, directiva, afición, espero estar muchos años aquí".



Antes del inicio de la temporada 2017 de la MLS circularon varios rumores que hablaban del interés del Galaxy en Jonathan dos Santos y Romain Alessandrini. La única operación que se confirmó en ese momento fue la de la incorporación del atacante francés, procedente del Olympique de Marsella.



Jonathan tiene 27 años, es volante, y -al igual que Giovani- se formó en la cantera del FC Barcelona. Actualmente es parte del plantel del Villarreal de la primera división de España.

'Chicharito' Hernández, ¿su futuro rival?

Los Angeles FC es un equipo que entrará en competición en la MLS en 2018, y que se proyecta para convertirse de manera inmediata en el máximo rival del Galaxy.

Los periodistas de ESPN consultaron a Giovani dos Santos sobre los rumores que desde hace unos días circulan en la MLS y que ubican a Javier Hernández como el primer fichaje estrella del que será el segundo equipo angelino.



'Chicharito' podría llegar a la MLS con un sueldo de 10 millones de dólares por temporada /Univision Deportes Network 0 Compartir

"Es un gran jugador, que aportaría muchísimo a la liga y a esta ciudad en el equipo rival", dijo 'Gio' sin dudarlo. "Creo que sería un duelo muy emocionante, del que la gente obviamente disfrutaría mucho. Ojalá que un futbolista de su calibre pueda estar acá", finalizó.