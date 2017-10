"Estoy contento por haber regresado", dijo Arturo Álvarez tras dos años de ausencia en 'la Selecta'

Por diferencias con la federación de El Salvador, el atacante de Chicago Fire no era convocado desde octubre de 2015. El domingo el equipo centroamericano derrotó a Canadá en un amistoso.

Pese a ser uno de los internacionales salvadoreños más destacados dentro del panorama actual, Arturo Álvarez -volante ofensivo de Chicago Fire- no ha sido parte de 'la Selecta' en los últimos dos años. Pero el tiempo del distanciamiento en el equipo nacional de El Salvador parece haber terminado.

El domingo los 'cuscatlecos' ganaron por 1-0 a Canadá, en un partido amistoso que se disputó en Houston, con la idea de recaudar dinero para las víctimas del Huracán Harvey. Y Álvarez -de 32 años, nacido en esa ciudad texana- volvió a ponerse la camiseta salvadoreña por primera vez desde octubre de 2015, lució el brazalete de capitán, y participó en la jugada que finalizó con el tanto de la victoria.



El futbolista del Fire no pudo ocultar su satisfacción tras el encuentro. "Estoy feliz por haber regresado a la selección, especialmente aquí en Houston, donde nací y me crié", expresó. "Y también debido al resultado. Sabíamos que Canadá no sería un rival sencillo".

Una alegría que se trasmitió a otros integrantes de la selección salvadoreña. "Arturo es un jugador importante para nosotros", señaló el defensor Bryan Tamacas. "Lo demostró hoy [por el domingo] en la cancha. Con un par de toques puede armar una jugada y ponerte frente al arquero rival. Para nosotros es bueno tener un jugador como él. Lo extrañamos".



En la misma sintonía se expresó el volante Dustin Corea. "Arturo está jugando a un gran nivel en la MLS, y lo podemos comprobar por las cosas que hace en el terreno de juego. La selección echó de menos a Arturo, y él echó de menos a la selección".

"Estoy contento por haber regresado", concluyó el atacante de Chicago Fire. "Mientras el seleccionador [Eduardo] Lara me necesite, estaré aquí".