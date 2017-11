"Esto es un desastre, para el país y para mí", dice 'Seba' Giovinco tras la no clasificación de Italia al Mundial

Pocos más decepcionados con la no clasificación de Italia al Mundial del año próximo que Sebastian Giovinco, jugador franquicia de Toronto FC.

"Esto es un desastre ... Para el país, para mí", dijo Giovinco en declaraciones que recoge MLSsoccer.com. "No vamos a jugar la Copa del Mundo. Esto no es bueno para mí o para todo el pueblo italiano".

En estado de conmoción, 'la Hormiga Atómica' no conseguía dar con la razón de la eliminación de la selección 'azzurra'. "No lo se. No fui parte del equipo ya que nunca jugué bajo este seleccionador. No se qué pasó".



Italia finalizó en la segunda posición del Grupo G de las eliminatorias europeas, y quedó por detrás de España, que finalizó como líder tras la disputa de 10 partidos. Italia, entonces, se vio obligada a jugar dos partidos de repechaje frente a Suecia.

Los nórdicos ganaron por 1-0 en el partido de ida, en un encuentro disputado en las afueras de Estocolmo. Luego, en la revancha jugada en Milán, el marcador finalizó con un 0-0, lo que terminó de condenar a los peninsulares, que no faltaban a una Copa del Mundo desde 1958.

"Este es el fin de una era", sentenció Giovinco, en referencia a las renuncias de titulares indiscutidos como Daniele de Rossi, Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli y Gianluigi Buffon.



El 10 de Toronto FC -finalista de la Conferencia Este de la MLS- no sabe si en la nueva etapa de Italia volverá a ser tenido por el equipo nacional de su país. "Intentaré hacer lo mejor aquí. Si a partir de eso me llaman, estaré feliz e iré. Por supuesto", concluyó.