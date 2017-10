"Este lugar es mi casa", aseguró Ignacio Piatti al hacer oficial su renovación con Montréal Impact

De manera oficial, concluyó el culebrón que mantuvo en vilo durante meses a los aficionados de Montréal Impact. El club canadiense anunció el martes que el volante ofensivo y jugador franquicia Ignacio Piatti ha firmado una extensión de su contrato por 18 meses, con una opción de ampliar el vínculo hasta el final de la temporada 2020.

"Estoy muy contento por haber renovado mi contrato", manifestó el jugador en una rueda de prensa llevada a cabo en las instalaciones del club. "Gracias al presidente, gracias a este club, que me han hecho conocer esta ciudad magnífica y este club al que quiero tanto. En los próximos años quiero hacer más que lo que hice aquí en el pasado. Hoy es un día muy emocionante. Estoy muy contento. Este lugar es mi casa".



"Como todos saben, Nacho tenía contrato con nosotros hasta junio de 2018, lo que hemos hecho es ampliarlo hasta fines de 2019", explicó Joey Saputo, presidente y propietario del Impact. "'Nacho' está dentro del 'top 5' de jugadores de la liga. Su contrato refleja eso; él es uno de los 5 mejores de la MLS".

¿Se retirará Piatti en Montreal? "Espero estar aquí muchos años más. En principio está previsto que me quede por tres temporadas más. Quizás sí me jubile como jugador aquí", añadió el 10. "Nunca se sabe, pero acá me siento muy bien. Si me retiro aquí estará bien".





El jugador nacido en la provincia argentina de Córdoba fue elegido como el Jugador Más Valioso de Impact en las temporadas 2015 y 2016, a la vez que fue incluido en el XI Ideal de la MLS el año pasado. El enganche de 32 años -pretendido por San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors en su país natal- ha marcado con la camiseta negriazul hasta el momento 47 goles y registrado 21 asistencias en 91 partidos de temporada regular. Además, concretó cinco goles y tres asistencias en los Playoffs de la MLS.



Además, 'Nacho' Piatti sobrepasó el pasado 20 de mayo a Marco Di Vaio como el máximo artillero en la historia de Montréal Impact en la MLS. A lo largo de sus cuatro temporadas en la MLS, el sudamericano ha sido elegido en una oportunidad como el Jugador del Mes de la MLS, en dos ocasiones como el Jugador de la Semana de la liga norteamericana, y ha sido incorporado en 14 veces en el Equipo de la Semana de la Major League Soccer. Además sus anotaciones han sido seleccionadas como el Gol de la Semana de la MLS en seis instancias, y en 11 partidos de la liga ha conseguido anotar más de un tanto. Además, fue convocado para el All-Star Game de la MLS en 2016 y 2017.

En 2017 Piatti protagoniza una prolífica campaña goleadora, con 17 anotaciones en la temporada regular.



El argentino se convirtió en jugador franquicia de Montréal Impact el 2 de julio de 2014, tras jugar para los equipos de San Lorenzo e Independiente en Argentina, el AS Saint-Etienne en Francia y el Lecce en Italia.

Montréal Impact -que el pasado fin de semana se quedó sin opciones de avanzar a los Playoffs- visitará el domingo 15 de octubre a Toronto FC en el BMO Field (5 pm ET, MLS Live).