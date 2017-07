¿Estás preparado? La MLS regresa con todo con la disputa de siete partidos este miércoles

La actividad de la MLS regresa con todo en la jornada 20. Siete partidos -algunos de ellos trascendentes- se disputarán el miércoles por la noche:



New York Red Bulls vs. San Jose Earthquakes | Red Bull Arena - Harrison, Nueva Jersey | 7:30 pm ET | MLS Live

El partido enfrenta a dos equipos en ascenso, que parecen estar en fase de recuperación tras un mal inicio de la temporada 2017. Los Red Bulls (que han cosechado recientemente buenos resultados, tanto en la liga como en la Copa Abierta) recibirán en su casa a unos 'Quakes que suben posiciones y mejoran su fútbol desde la salida del ahora exentrenador Dominic Kinnear.



En el marco de la liga, San Jose viene de ser goleado por 4-2 por Atlanta el 4 de julio, mientras que el conjunto taurino derrotó 2-1 a New England Revolution en su más reciente compromiso dentro de la temporada regular, un resultado que sirvió para romper una racha de cuatro partidos consecutivos sin victorias.



El equipo californiano ocupa en este momento el quinto lugar de la Conferencia Este, mientras que los hombres de Jesse Marsch están en la séptima posición del Este. Una victoria como local -dependiendo de otros resultados- podría ubicar una vez más al conjunto albirrojo por encima de la línea roja. Para los Red Bulls el hombre más en forma podría ser Gonzalo Verón, quien en los últimos encuentros ha sido decisivo entrando desde el banco de suplentes. En los Earthquakes, en tanto, hay que prestar atención a Chris Wondolowski y Danni Hoesen, autores de cuatro y tres goles -respectivamente- en las últimas semanas.



New York City FC vs. Toronto FC | Yankee Stadium - Bronx, Nueva York | 7:30 pm ET | MLS Live

Un encuentro que podría ser clave para la definición de las primeras posiciones de la Conferencia Este. El NYCFC -tercero de esa zona, con 33 puntos- será local frente a Toronto FC -uno de los líderes, con 38 unidades-. Los escarlatas canadienses luchan palmo a palmo con Chicago Fire (el otro puntero) por la primera posición. La forma de TFC no podría ser mejor: se impuso en sus últimos tres partidos como visitantes y se quedó recientemente con el Campeonato Canadiense, que le dio la clasificación a la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF.



El conjunto celeste de Patrick Vieira viene de perder por 3-2 en su visita a Vancouver Whitecaps, un partido que puso fin a una pequeña seguidilla de victorias para la escuadra de 'la Gran Manzana'. New York City FC pierde a algunas figuras importantes para este partido, como los atacantes Rodney Wallace y Miguel Camargo, ambos concentrados con las selecciones de Costa Rica y Panamá, que disputan la Copa Oro. El cuadro se repite -y tiene todavía más importancia- en Toronto FC que pierde para este compromiso a nombres de máxima importancia, como MIchael Bradley y Jozy Altidore, recientemente convocados por la selección estadounidense para la etapa final de ese certamen internacional.



El choque del miércoles por la noche, sin embargo, tiene el encanto de reunir en el terreno de juego a los dos últimos MVPs de la liga: Sebastian Giovinco y David Villa, dos de los mayores valores de la MLS.



Montréal Impact vs. Philadelphia Union | Stade Saputo - Montréal, Québec | 7:30 pm ET | MLS Live

El noveno clasificado en la Conferencia Este recibe al octavo. Montréal y Philadelphia son dos equipos que -por las individualidades de sus planteles- podrían estar mejor ubicados en la mitad de esta temporada regular. Los dos conjuntos se presentarán al partido del miércoles con bajas sensibles en sus respectivos onces iniciales.



El Impact únicamente perdió en dos ocasiones en sus últimos siete partidos. Pero, al mismo tiempo, solamente ganó una vez en sus cinco encuentros más recientes. Las dolencias del equipo canadiense tienen nombre y apellido: el enganche argentino Ignacio Piatti no puede jugar debido a una lesión muscular, y el veterano volante Patrice Bernier está en la Copa Oro como integrante de la selección del país del norte.



De lado del Union, el entrenador Jim Curtin ha encontrado la vuelta al funcionamiento de un equipo que había iniciado el curso 2017 muy mal. Pero puede sentir las ausencias del arquero Andre Blake y del delantero Chris Pontius -convocados por sus selecciones para la Copa Oro- y del volante Alejandro Bedoya, quien se prepara junto a su esposa para recibir a su segundo hijo.



Minnesota United FC vs. Houston Dynamo | TCF Bank Stadium - Mineápolis, Minesota | 8 pm ET | MLS Live

El Dynamo todavía busca su primera victoria como visitante en 2017. Y Minnesota ha perdido cuatro de los diez partidos que hasta ahora ha jugado como local en su primer año de experiencia en la MLS. Los 'Loons' ha sumado tres puntos en una ocasión en sus últimos seis partidos. Pero aún así, está apenas a seis puntos del último puesto de teórica clasificación a la postemporada. El Dynamo -tercero en la Conferencia Oeste- se las tendrá que arreglar sin tres de sus principales atacantes: 'Cubo' Torres, Alberth Elis y Romell Quito, todos con sus selecciones nacionales en la Copa Oro de la CONCACAF.





Portland Timbers vs. Real Salt Lake | Providence Park - Portland, Oregon | 10:30 pm ET | MLS Live

La más reciente imagen de Real Salt Lake es bastante brillante. En la liga viene de golear por 6-2 a LA Galaxy y -además- hizo horas atrás un muy buen partido amistoso frente al Manchester United. La juvenil dupla integrada por el volante eslovaco Albert Rusnák y el atacante venezolano Jefferson Savarino prometen tener mucho para dar al conjunto entrenado por Mike Petke en lo que resta de 2017.



Los Timbers -de gran arranque- muestran signos de haberse estancado un poco, tras empatar en sus últimos tres encuentros de la temporada regular. El cuadro local volverá a encomendarse a su triángulo virtuoso en la ofensiva, integrado por Diego Valeri, Sebastian Blanco y Fanendo Adi.



LA Galaxy vs. Vancouver Whitecaps FC | StubHub Center - Carson, California | 10:30 pm ET | MLS Live

Por los puntos y en el marco de la liga, el Galaxy viene de ser goleado por Real Salt Lake. En el plano de los encuentros amistosos, viene de caer por un marcador muy abultado frente a Manchester United. Los Whitecaps, en tanto, dejaron una gran imagen en su reciente victoria frente a New York City FC, gracias a una sobresaliente y breve actuación de su nueva estrella, el atacante peruano Yordy Reyna, quien por fin pudo debutar en la MLS tras recuperarse de una larga lesión.



El vestuario de LA Galaxy -una verdadera enfermería en las últimas semanas- recibió con alivio el retorno de Jermaine Jones y Daniel Steres, dos futbolistas que podrían devolver la solidez en materia defensiva y de contención a un equipo que recibió 16 goles en sus últimos cuatro partidos.



En Vancouver queda por saber si Reyna ya está preparado físicamente para afrontar un partido como titular, aunque el conjunto canadiense sigue teniendo un poderío ofensivo temible pese a no contar con el peruano ni con Alphonso Davies (citado por la selección canadiense).



Seattle Sounders vs. D.C. United | CenturyLink Field - Seattle, Washington | 10:30 pm ET | MLS Live

Otra vez, en este encuentro la Copa Oro es protagonista del análisis previo. D.C. United llegará a Seattle sin su arquero Bill Hamid, que ha 'ganado' muchos puntos para un equipo capitalino de bajo rendimiento este año. En paralelo, los Sounders no podrán contar con sus dos principales cartas ofensivas: Clint Dempsey y Jordan Morris, parte del plantel de la selección de Estados Unidos que dirige Bruce Arena.



En el marco de una campaña muy irregular, Seattle está muy cerca de entrar entre los seis primeros clasificados del Oeste, mientras que D.C. United está en la última plaza del Este, con un panorama complicado para buscar la clasificación a la postemporada.