Erick 'Cubo' Torres sigue soñando con estar en lista final de México de cara a la Copa Oro

La ventana para que Erick ‘Cubo’ Torres esté con México en la Copa Oro este verano sigue abierta, quizá igual de abierta que cuando se le incluyó en el grupo de 40 jugadores elegibles para el torneo.

“Todavía no está la lista definitiva, aunque hay un grupo entrenando allá”, le dijo Torres a FútbolMLS.com tras el empate del Houston Dynamo como visitante ante LA Galaxy (2-2) este sábado en la noche.

“Tengo entendido que la convocatoria final no está lista”, aseguró el delantero nacido de la cantera de Chivas y que volvió a despuntar esta temporada en la MLS.

Y tiene razón, la Federación Mexicana de Fútbol anunció una nómina de 40 jugadores de los cuales se seleccionarán a los 23 finales que defenderán al ‘Tri’ en la Copa Oro, a partir del 7 de Julio.



De esos nombres, se anunciaron 26 que están concentrados en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana.

Y aunque muchos pueden argumentar que ‘Cubo’ no está en esa concentración y por ello no atenderá la Copa Oro, el delantero de Dynamo tiene el tema claro. “Sé que esta época no es un tiempo de fecha FIFA y en esta semana no puedo, o no era tiempo para estar allá”, dijo.

México tendrá como preparación de cara al torneo de Concacaf en Estados Unidos, dos juegos ante Ghana y Paraguay (el 28 de junio y el 1 de julio, respectivamente). Houston Dynamo tendrá mientras tanto partidos por la temporada regular de la MLS ante FC Dallas (el Clásico de Texas, el 26 de junio) y de visita ante Colorado Rapids, el primero de Julio.



“Para mí es muy importante seguir jugando, sumar partidos de 90 minutos, seguir estando entre los primeros cinco goleadores de la liga (tercero con 10 tantos)”, aseguró Torres.

Es decir, competición de liga en lugar de solo entrenamientos como tendría si estuviera concentrado en el CAR. Y sobre todo, “buenas actuaciones, con buen funcionamiento. resistencia de pelota, piques. Eso para mí es fundamental, es lo que me está pidiendo Wilmer Cabrera”, explicó.

‘Cubo’ dice que no tiene nada oficializado, pero su plan es mantenerse a tope. “Además de mis partidos, me sigo preparando, sigo entrenando todos los días por si llega la oportunidad en Selección, estar preparado y hacer las cosas bien allá”.



Si no se da tiene que ser fuerte.

Si el llamado final no se diera, el entrenador de Houston Dynamo, el colombiano Wilmer Cabrera, asegura que Torres lo debe tomar con fortaleza.

Los reportes indican que ‘Cubo’ estaría con el ‘Tri’ tras los dos amistosos, ocho días antes del partido inaugural para México en Copa Oro. Sin embargo, Cabrera lo prepara para lo peor. “Si no se da tiene que ser fuerte. Un futbolista no puede dejarse caer si no lo llaman a una selección”.

Y por supuesto, el estratega le seguirá pidiendo igual o más a su pupilo. “Si no lo llaman tiene que seguir trabajando, porque significaría que algo le falta para conseguirlo”.

Así como Cabrera a principio de temporada se propuso volver a tener a ‘Cubo’ en alto nivel, y lo ha conseguido, ahora espera que siga igual. “Pase lo que pase tendrá que olvidarse de lo que no pueda conseguir, seguir trabajando para el equipo y marcar goles”.



Lo que si aclaró el entrenador colombiano de Houston es que no conversó directamente con su compatriota Juan Carlos Osorio o nadie del cuerpo técnico de México, acerca del estado actual o posibilidades de Torres.

‘Cubo’ por su parte dice que cada día es una oportunidad para estar preparado a la hora de recibir la llamada, esa que según los reportes es cuestión de días pues México entregará lista final el 27 de Junio.