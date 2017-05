Envían al ‘Cubo’ Torres a la tribuna por no completar el protocolo de conmociones cerebrales

Tremenda sorpresa causo a todos que el actual líder de goleo de la MLS, Erick ‘Cubo’ Torres, no saliera ni a la banca del partido del sábado por la tarde en la que su Houston Dynamo recibió en casa al Orlando City.

Resulta que el goleador mexicano del Dynamo tuvo que ser descartado obligatoriamente.



Tras el partido de la semana pasada, en la que el cuadro texano enfrento a Toronto FC, se reportó que el centro delantero presentó síntomas semejantes a los de una conmoción cerebral, por lo que automáticamente fue ingresado en el riguroso protocolo de la MLS al respecto.

El viernes, un día antes del partido ante Orlando, Torres no había completado el protocolo, por lo cual no habría sido autorizado ni siquiera para ponerse el uniforme y salir al banco de suplentes.



Torres misses his first match of the year after reporting concussion-like symptoms.#HOUvORL lineup notes: https://t.co/U5lmJmc1SJ pic.twitter.com/uJgdaU5Mr1

— Houston Dynamo (@HoustonDynamo) May 6, 2017