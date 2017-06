Entre México y el Team USA: "La moneda está en el aire", asegura el arquero Jesse González

Su nombre está en boca de muchos a ambos lados de la frontera. Jesse González -arquero de FC Dallas, de 22 años- es estadounidense, pero hijo de padres mexicanos. Desde pequeño creció admirando a grandes figuras del fútbol del país de sus ancestros, y recientemente dio a entender que -a nivel absoluto, y pese a haber jugado para el Team USA a nivel de juveniles- le gustaría representar al 'Tri'.

Casi inmediatamente después de esas declaraciones el seleccionador de Estados Unidos, Bruce Arena, incluyó el nombre de González en su convocatoria preliminar de cara a la Copa Oro que se jugará este año, hecho que generó incertidumbre sobre el futuro del guardametas de FC Dallas a nivel internacional. En diálogo con FutbolMLS.com, mientras prepara con sus compañeros de equipo el partido ante Portland Timbers, González buscó aclarar su actual situación.



"Todavía no he tomado ninguna decisión", explicó con calma. "Vamos a esperar a que llegue el momento y todos se darán cuenta qué escogí y qué no escogí", agregó.

"La gente se va a enterar cuando tome la decisión", continuó el portero del conjunto texano. "No se si eso se demorará mucho o poco, si será tarde o temprano, pero la decisión va a estar ahí un día". González expresa que su decisión será pública cuando finalmente decida unirse a la selección absoluta de México o a la de Estados Unidos. "Pero nada está concreto", aseguró. "La moneda está en el aire y no sabemos qué va a pasar".



Su inclusión en la preconvocatoria de Estados Unidos no apresurará su decisión. "Todavía lo estoy pensando. No porque esté en la lista -que no es la lista final- tengo que tomar una decisión", explicó. "Tenemos que mantenernos tranquilos. Todo el mundo tiene que estar tranquilo. Todavía no ha pasado nada. Todavía no me defino con qué selección me voy a ir. Hay que esperar a que tome mi decisión y ahí todos podrán hablar".

Mientras todo esto ocurre, Jesse González espera con ganas el clásico entre las selecciones de México y Estados Unidos, por el Hexagonal Final de la CONCACAF. "Siempre son partidos interesantes. A todo el mundo le gusta ver este tipo de encuentros, porque siempre hay buena competencia".



"Estoy listo para verlo. Estoy ansioso, quiero que ese partido empiece ya. ¿A ver qué pasa, no?", añadió. "Lo voy a ver desde casa y será interesante. Todo el mundo lo va a vivir con alegría".



Pocos días atrás FC Dallas anunció la renovación del contrato de González. "Me pone muy alegre. Estoy muy feliz con la organización y con el cuerpo técnico, que me han dado la confianza", expuso con alegría. "Esto es algo que me da más motivación todavía para seguir jugando y para aportar al equipo".

Hasta que llegue el momento de su decisión final sobre el país al que quiere representar, Jesse seguirá demostrando en la MLS que está entre los mejores arquero jóvenes de la liga de Estados Unidos y Canadá.