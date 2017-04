"En MLS hay que estar muy preparado en lo físico y en lo táctico" | Hablando con Alexander Callens

En esta edición de “Hablando con" de la vigésimo segunda temporada de la MLS, conversamos con Alexander Callens, el joven defensa peruano de 24 años de New York City FC, quien forma parte de la oleada de jugadores consagrados que llegan en 2017 en el pico de sus carreras con la meta de brillar en un marco global como lo es la MLS.

Callens, quien llega desde España, se integró al inicio de la temporada al NYCFC y la semana pasada, fue elegido como el jugador del mes en su nuevo equipo, y viene destacando en el equipo de Vieira. El defensor, conocido por su potencia y agresividad en la marca, ha impresionada al francés desde su llegada, y por lo tanto ha sido titular indiscutible en el XI de New York City FC. El equipo, recién en su tercera temporada, busca mejorar año tras año, y contar con un jugador con las características del peruano los ayudará a defender con agresividad y frustrar a sus rivales.



Este viernes, 14 de abril, Callens y el conjunto de Patrick Vieira visitan al Philadelphia Union de Alejandro Bedoya (7 p.m. ET, ESPN Deportes, ESPN) Callens y el resto de la defensa del NYCFC tendrá el reto de mantener el 0 en su arco, mientras que Villa y Pirlo intentarán hacer daño al rival para seguir sumando puntos en lo que va de la temporada. .

A continuación, compartimos “Hablando con Alexander Callens”...



Antes que nada, felicitaciones por salir elegido como jugador del mes del New York City FC para el mes de marzo. ¿Qué significa para ti el premio, y cómo quieres seguir mostrando lo que vienes haciendo en la cancha?

“Se debe a que el equipo me dio la confianza, me apoyó y lo demás depende de mí. En el campo uno tiene que hacer lo que uno viene trabajando y lo que el entrenador pida y hay que dejar todo en el campo”.

Cuéntame un poco sobre tu llegada al New York City FC. Estabas en España antes de llegar a la MLS, entonces ¿cómo se dio tu traspaso y llegada a la liga?

“Fue de la noche a la mañana. Hablé con mi representante. Él me dijo que el New York City [FC] quería contar conmigo, que les gustaría que estuviera en el club. Y yo lo pensé, hablé con la familia, hablé con todos y obviamente el New York City [FC] cada día, cada año, está creciendo más y tiene jugadores muy reconocidos como David [Villa] y Andrea [Pirlo] y yo me dije que es una oportunidad más para aprender y para mejorar y tomé la decisión que sí”.



¿Cuál fue tu primera impresión sobre la liga cuando llegaste hace unos meses?

“La verdad, muy físicos. Es una liga donde el físico abunda mucho. Hay que estar muy bien preparados y tácticamente también hay equipos que juegan muy bien, que defienden muy bien, y que cuando ven el mínimo error ellos aprovechan y meten el gol”.

¿Cuáles equipos y jugadores de la MLS te han sorprendido hasta ahora?

“Me sorprendí más durante mi primer partido contra Orlando. Los dos delanteros que tienen, [Carlos] Rivas y [Cyle] Larin, de verdad que eran dos jugadores muy potentes, muy rápidos, que también juegan bien por arriba y me dieron mucho trabajo. Me dieron mucho trabajo y tuve que estar muy atento. Por ahí también Piatti, quien es un jugador que aprovecha cuando ve alguna oportunidad”.



¿Cómo se siente jugar al lado de estrellas como Villa y Pirlo? ¿Qué puedes aprender de ellos? ¿Qué sugerencias te dan?

“Con el que más comparto es con Andrea, porque él es a quien le tengo que pasar el balón más, él es el que arma la jugada. Y de David me toca aprender de él también, porque es delantero y sabe cómo se mueven los delanteros y tiene la experiencia. Hablar con él y verlo jugar me hace despertar un poco más y ser más astuto dentro de la cancha”.

Los medios peruanos están destacando mucho tu juego y actuaciones en tú nuevo equipo, ¿cómo se siente saber que estás en la mira de los periodistas peruanos?

“No, en realidad estoy tranquilo. Para mí lo principal es que yo me sienta bien y que esté haciendo bien las cosas. Lo que venga después es externo, fuera de mi trabajo. Yo aquí estoy al cien por ciento y prefiero seguir en esa línea y seguir trabajando con el perfil bajo”.



Vienes trabajando con Vieira, un entrenador joven, pero que apunta a grandes cosa. ¿Qué te parece el trabajo y estilo de Vieira y cómo te sientes trabajando en su equipo?

“Muy bien de verdad, sabe mucho. Sabe ver el juego. Fue un comandante en el medio campo, como jugador, y sabe del juego. Entiende a los jugadores y comprende bien lo que es ser un futbolista. Sabe armar tácticamente las jugadas y nos exige al máximo. Nos exigen tanto él como los otros entrenadores y los preparadores físicos. Ellos son un equipo y cada uno nos exige al máximo. Estoy muy contento trabajando con el porque me da la confianza, me da el respaldo que un jugador siempre desea de un entrenador”.



¿Hay algo que pide de ti específicamente, ya sea en los entrenamientos o durante un partido?

“No claro, que no puedo perder ni un balón. Que esté muy agresivo, muy atento y que haga el trabajo de un defensa. Atacar y defender son dos cosas muy distintas. Eso es lo que el pide de mí y yo estoy capacitado para hacer eso y tengo que trabajarlo todos los días”.

¿Cuáles son tus metas personales?

“Ahora mismo: ser titular indiscutible en todos los partidos. Y de ahí lo que venga. Yo trabajo al máximo, dándolo todo. Esa es la manera de que las cosas vengas solas”.

Eres del Callao, ¿eres salsero entonces?

(Risas) “Así es”.

¿Me imagino entonces que conoces la canción “Un Verano en Nueva York” del Gran Combo?



(Risas) “Claro, el que no sepa esa….es un clásico obviamente”.

El verano ya está llegando por acá y pronto te va a tocar vivir un verano en Nueva York. ¿Qué te parece la ciudad hasta ahora? ¿Cómo la estás viviendo?

“La verdad que bien. Acá puedes encontrar de todo. Si tengo que pasear un rato, paseo para relajarme un poco, pero en realidad para mí la única forma de disfrutar es jugando. Si estoy jugando disfruto. Es mi pasión, es lo que me gusta y es lo más importante para mí. Lo demás es como algo extra”.

Mucha gente está pidiendo tu regreso a la selección. ¿Qué te parece cuando lees noticias así, que la gente te pida en la selección?

“Es un orgullo. Es una motivación más para seguir trabajando, para seguir mejorando y si la gente te pide es porque estás haciendo las cosas bien. Y eso te motiva y te da confianza para dar más de ti y de lo que puedes ofrecer”.