En la no tan lejana galaxia futbolera de Star Wars, la Fuerza acompaña a los clubes de la MLS

Galaxias muy, muy lejanas, Jedis enfrentándose con Siths, la Fuerza acompañado a los héroes, la continua amenaza de la Death Star…todos esos elementos y muchos más son parte del universo creado por George Lucas con la saga de Star Wars (La Guerra de las Galaxias), y ahora podemos sumarle a esas galaxias la ayuda de los “Jedis” de la MLS.

Las redes sociales de los clubes de la MLS aprovecharon el #MayThe4thBeWithYou – un juego de palabras en inglés con la famosa frase “May the Force be with you” (Que la Fuerza te acompañe) – para dejar volar su creatividad y añadirle picante a los próximos duelos de sus respectivos equipos.

Columbus Crew y New England Revolution se enfrentan este sábado, pero en Twitter ya se destruyeron unos a otros. Crew comenzó destruyendo el “planeta” de los Revs…pero el Revolution tuvo respuesta, inicio deseando que a todos los acompañe la Fuerza menos a la Pandilla de Ohio y prosiguió a destruir a su enemigo.





En Atlanta las naves espaciales de la resistencia se hicieron presentes en el entrenamiento del United, quizás quieran aprenderse las técnicas empleadas por el gran maestro ‘Tata’ Martino, el Yoda del club de Georgia.



En Chicago ya hasta armaron todo un nuevo episodio de la saga, en el cual el Fire se ha convertido en la resistencia y el nórdico Minnesota United en el invasor que bajara para intentar robarles los tres puntos – pero el episodio no estará disponible hasta la noche del 26 de agosto.

Lo que Chicago ignora, es que en Minnesota juega el último Jedi, y no es precisamente Luke Skywalker.





No solo los Loons tienen Jedis en sus filas. Vancouver Whitecaps tiene uno en el arco.



The force is strong with this one. Happy Star Wars Day, 'Caps fans! #MayThe4thBeWithYou #VWFC pic.twitter.com/8IrPUUKMaL — Vancouver Whitecaps (@WhitecapsFC) May 4, 2017



Los jugadores del DC United no solo dominan el balón, también manejan a la perfección los letales Lightsables – también conocidas como sables/espadas laser o de luz. Con lo que hace Luciano Acosta en la cancha, es difícil no creer que realmente es un Jedi.





El Jedi de San Jose Earthquakes no solo tiene su uniforme y tacos en el vestidor, también tiene la tradicional indumentaria de un guerrero Jedi.







Y por si no lo sabían, algunos jugadores del Houston Dynamo ayudaron a Luke Skywalker piloteando las naves que destruyeron a la Death Star de Darth Vader – escenas inéditas que no pudimos ver en la edición normal.



This #MayTheFourthBeWithYou, we honor the brave Dynamo players who served in the Battle of Yavin.https://t.co/d6N6ikJaCU #DynamoStarWars pic.twitter.com/9Ca7uONAQT — Houston Dynamo (@HoustonDynamo) May 4, 2017



¡Que la Fuerza los acompañe!