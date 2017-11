"En la MLS gusta mucho el estilo de los argentinos", explicó Ignacio Piatti a la prensa de su país

De manera permanente el nombre de Ignacio Piatti aparece en los titulares de la prensa deportiva argentina. El reciente interés de Boca Juniors y el permanente vínculo que el jugador mantiene con San Lorenzo de Almagro generaron la sensación de que el volante ofensivo estuvo cerca de retornar a su país. Sin embargo, el astro renovó su contrato con Montréal Impact y se mantuvo en la MLS.

"Me gusta el estilo de vida que llevo acá", expresó el cordobés en diálogo con el periódico Olé. "Obviamente el dinero también seduce. Así que me quedaré dos años más en Canadá. A veces uno quiere estar cerca de la familia, pero también debe evaluar otras cosas. Mi hija, por ejemplo, está yendo a la escuela acá", explicó el líder de Montréal Impact.



El de Piatti es uno de los mejores ejemplos del éxito y de la gran adaptación que tienen los jugadores argentinos en la Major League Soccer. "Acá gusta mucho nuestro estilo. En Estados Unidos van a escuchar lo que ellos proponen", valoró Piatti. "Además, los técnicos acá pueden trabajar, no como en nuestro país: allá perdés dos partidos y la hinchada ya está encima tuyo. Acá trabajás distinto, hay proyectos más largos. Los jugadores y los técnicos pueden quedarse años sin que nadie los discuta", comentó el que es uno de los mejores enganches de la MLS.

Semanas atrás Piatti firmó un nuevo contrato con el Impact. El plan del centrocampista es -finalmente- regresar al fútbol de su país. "¿Por qué no?", se cuestionó. "Yo veo a [Fernando] Belluschi -actual futbolista de San Lorenzo, en Argentina- que está jugando bien y tiene 34 años. Yo tengo 32, y en un par de años voy a tener la misma edad", calculó. "Obviamente sueño con volver a Argentina y me gustaría volver a San Lorenzo. Boca me quiso, y no tenía problemas de pagar lo que pedía Montréal, sin embargo yo no quise ir. Primero, porque acá estoy bien. Y segundo, por San Lorenzo. Veremos más adelante cuando tenga decidido volver. Tengo ganas de retirarme en la Argentina", concluyó.



