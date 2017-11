"En 2017 sentí mucha más presión en la MLS", reflexionó el uruguayo Nicolás Lodeiro

Pese a que este año Nicolás Lodeiro marcó 7 goles y registró 12 asistencias, muchos en la MLS sienten que el volante uruguayo Nicolás Lodeiro puede haber sufrido algún tipo de retroceso en 2017. La verdad es que tras una contudente aparición en Seattle Sounders tras llegar desde Boca Juniors a mediados de la temporada 2016 -en la que en pocos partidos consiguió cuatro goles y ocho asistencias- al jugador franquicia charrúa las cosas le han costado un poco más en el curso que está próximo a concluir.

"Sentí mucha más presión", dijo el 10 a los periodistas que cubrieron el entrenamiento del fin de semana. "Los rivales me marcan ahora de una manera mucho más cercana. Obviamente, tengo que cuidar la pelota y hacer algo con ella porque siempre tengo a uno o dos jugadores cerca".



La impresión del futbolista fue ratificada por el entrenador de los Sounders. "Muchos en el comienzo de la temporada decían 'Nico ya no es el mismo'", explicó Brian Schmetzer. "Bueno, él es el mismo. Lo que pasa es que los rivales encontraron maneras de frenarlo. Pero aún así él sigue creando oportunidades. Seguirá teniendo oportunidades de hacer gol. Todavía es una parte importante de nuestro equipo".

Además, Lodeiro este año ha tenido que soportar un tratamiento más agresivo de parte de sus contendientes. El jugador de 28 años recibió en 2017 110 faltas en su contra, una cifra récord en la temporada. "Es jugador más golpeado en la liga, y creo que eso lo ha detenido un poco. Los equipos rivales lo intentaron", agregó Schmetzer. "Últimamente hemos jugado un poco mejor, así que algunos de esos inconvenientes ya los ha resuelto".



Lodeiro, por su parte, manifestó que ya ha aprendido a lidiar con la fisicalidad de la MLS. "Uno se prepara para eso", expuso el sudamericano. "Uno ya sabe que muchos partidos van a ser de esa manera, sabemos que el otro equipo va a intentar hacerme faltas. Así que tengo que estar preparado".

Una situación que -quizás- aparezca nuevamente en la serie final de la Conferencia Oeste, en la que Seattle se medirá en dos partidos frente a Houston Dynamo. Nicolás Lodeiro viene de participar de la gira que Uruguay realizó por Europa, y se encuentra en plena forma. "No tuve tiempo para descansar. Estuve jugando con mi selección", argumentó el enganche. "Si bien no jugué muchos minutos, estuve ahí, me entrené y eso me ayudó para estar preparado para estos partidos", señaló el futbolista. "Eso me ayudó mucho. Esos partidos son de alto nivel. Si te preparas para jugar encuentros de alto calibre, siempre estás listo para jugar a nivel de clubes".



