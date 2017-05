"En 2016 FC Dallas se quedó con la espina de la MLS Cup", asegura el delantero Maxi Urruti

Como podría decir alguien en su país natal, el argentino Maxi Urruti 'está dulce' de cara al arco rival. El delantero de FC Dallas lleva seis goles desde el inicio de la temporada regular 2017 y -con su doblete- fue fundamental la semana pasada en la victoria del conjunto texano por 3-0 ante Real Salt Lake.

El rosarino de 26 años habló en exclusiva con FutbolMLS.com días antes del partido del próximo domingo 14 de mayo (8 p.m. ET, FOX Deportes), en el que FC Dallas recibirá en el Toyota Stadium de Frisco a New York City FC, uno de los mejores conjuntos en el panorama actual de la Conferencia Este.



FC Dallas está invicto en lo que va de la temporada, ¿a qué se debe ese logro y qué están haciendo para asegurar que la racha continúe?

“Sí, estamos invictos y creo que estamos haciendo bien las cosas. Tenemos un equipo bastante sólido, compacto y estamos entendiendo la idea de lo que quiere el técnico y a base de eso estamos haciendo un buen trabajo”.

¿Cómo está la química en el equipo dentro y fuera de la cancha?

“Bien, muy bien. Creo que la unión del grupo es fundamental. Estamos todos unidos y sabemos lo que queremos. Todos tiramos para el mismo lado dentro y fuera de la cancha y creo que eso es fundamental para que el equipo funcione”.



Ya sabes lo que es ganar una MLS Cup, sabes lo que es ganar la U.S. Open Cup y también el Supporters’ Shield. ¿Qué metas tienes todavía en la MLS?

“Sí, la verdad que me tocó ganar los tres torneos y de verdad que muy feliz, porque desde el momento que llegué a la liga ya había crecido mucho, pero en los cuatros años que ya llevo acá creció un montón y va a seguir creciendo, entonces me pone muy contento haber conseguido esos títulos en una liga que está siempre mejorando. El año pasado se nos escapó la copa de la MLS con Dallas y tenemos esa espina que este año la vamos a tratar de conseguir y creo que ese logro va a ser muy importante para mí y para el grupo también”.



El año pasado anotaste nueve goles en la temporada regular, pero este año ya llevas seis anotaciones en siete partidos. ¿Cambiaste algo en tu juego para acelerar tu ritmo goleador, o a qué se debe esta diferencia?

“No, yo siempre digo que la confianza es fundamental y el año pasado hacía bastante buen trabajo y lo que pedía el técnico, pero me costaba un poco más el gol. Este año arrancó de la mejor manera y personalmente estoy muy contento por los goles que estoy convirtiendo y la verdad que siempre agradecerle a mis compañeros que son los que están al lado mío y al cuerpo técnico por darme la confianza”.



Estás a un gol de llegar a la cima de la tabla de goleo y solo dos jugadores, CJ Sapong de Philadelphia y ‘Cubo’ Torres de Houston tienen más anotaciones, con siete goles cada uno. ¿Ser el goleador del torneo es una meta que te has dado para esta temporada?

“Me encantaría, cómo no, estar siempre arriba en la tabla, no solo por el tema personal, sino porque el equipo está convirtiendo y que se están consiguiendo los resultados. Entonces claro, me gustaría estar siempre arriba, peleando con los compañeros de los otros equipos. Espero seguir con esta racha”.

El profesor Pareja es un entrenador bastante joven, pero que viene demostrando que tiene las cualidades necesarias para sobresalir como entrenador, ¿del punto de vista de un jugador, cómo ves el trabajo del técnico y cuál es la dinámica entre él y los jugadores?



“La verdad que es un técnico, siempre lo digo, que parece que hace mucho años que está dirigiendo, por la tranquilidad con la cual te transmite las cosas, por como maneja el grupo, por como maneja el día a día, y creo que eso es fundamental. Todos nosotros lo apreciamos mucho por cómo es como persona y la verdad es que cuando entras a la cancha quieres defenderlo a morir y tratar de devolverle el cariño y la confianza que él también te da. La verdad que a mí me abrió las puertas a este club, me dio la confianza y siempre voy a estar agradecido con él”.



Hay, en la actualidad, 24 argentinos en la MLS, ¿cómo se siente ser parte de ese grupo que resalta y marca diferencias en cada uno de sus equipos semana tras semana?

“Sí, la liga está creciendo mucho y la verdad que la llegada de muchos argentinos es producto de eso y siempre que miro los partidos hay varios argentinos en los equipos y les está yendo muy bien. Estoy muy contento de poder representar a Argentina acá y espero que los chicos sigan andando de la mejor manera, como lo vienen haciendo, y a ver si vienen más jugadores que es una liga muy linda para jugar”.

Uno de ellos es Mauro Díaz, ¿cuál es tu relación con él?

“Somos muy amigos, estamos la mayoría del tiempo juntos y siempre compartimos momentos juntos. Las culturas y las costumbres son casi las mismas y estamos compartiendo mate, compartiendo un asado, y eso te lleva a estar como en familia y extrañar un poco menos a la familia desde lejos”.



Se anticipa que Díaz regresará a la cancha esta temporada, ¿cómo cambia el equipo cuando Mauro alcanza su mejor nivel dentro de la cancha?

“Es un jugador muy importante, lo demostró desde que llegó y se le extraña mucho. Lo que le pasó es algo muy feo pero tiene que levantar la cabeza y darle para adelante. Se está recuperando de la mejor manera, esperemos tenerlo en las canchas lo antes posible porque es un jugador que le da al equipo mucha pausa, mucho respiro, sabe jugar y la verdad que como compañero y como jugador es excelente.

Más allá de jugadores argentinos, también hay una gran cantidad de jugadores latinoamericanos de otros países. ¿Qué le ofrecen a la liga y a sus equipos los jugadores latinos?



“Mucho. Creo que se está viendo, se ve reflejado en la cancha, la calidad del jugador latino. En los equipos hay siempre cada vez más y creo que está haciendo crecer a la liga. Le está dando ese plus que le faltaba y cada vez están llegando más, cosa que hace que la liga sea mucho más competitiva. La verdad que cada vez está más difícil para jugar contra los otros equipos y eso está muy bien”.



¿Qué pasó en la CONCACAF Champions League y qué deben hacer los equipos de la MLS para mejorar en ese torneo y tal vez ganarlo?

“Creo que los equipos de la MLS están dando la pelea cada vez más a los otros equipos de la CONCACAF. El equipo estaba muy bien mentalizado, este torneo lo queríamos ganar y quedar en la historia como el primer club de la liga, pero se nos escapó a lo último. Estábamos a nada de ir a tiempo extra y nos llegó el último gol de ellos y ahí se acaba todo. Creo que nos dolió bastante porque habíamos hecho un partido bastante bien pensado, habíamos presionado y habíamos tenido las situaciones pero bueno, se nos escapó al final”.

Esta semana reciben a NYCFC, ¿cómo están trabajando para enfrontar este partido?



“Bien, en realidad de la misma manera. Sabemos que en esta liga los equipos de visita te juegan de igual a igual. Esta semana nos toca un equipo muy bueno, que viene haciendo las cosas muy bien y que tiene jugadores muy buenos que salen con la pelota. Nosotros vamos a tratar de hacer nuestro trabajo, lo que venimos haciendo, no perder la cabeza, enfocarnos en lo que pide el técnico y tratar de sacar un buen resultado aquí en casa”.



Este mes también reciben a sus rivales de Texas, al Houston Dynamo, ¿cómo se vive ese clásico entre dos equipos que históricamente son muy parejos?

“Bien, bien, es un partido muy lindo para la gente, para nosotros, y que se vive de otra manera porque es el clásico. Pero siempre con tranquilidad y entendiendo que es un partido y que tienen que salir las cosas bien. Siempre nos entrenamos para el día a día y para los partidos que vienen. Todavía tenemos muchos partidos que jugar y cuando llegue el clásico solo queda tratar de afrontarlo de la mejor manera y estar tranquilos para ese clase de partido”.

¿Con qué partido te quedas de esta temporada?

“Yo creo que contra New England acá de local. Fue un partido muy cerrado, estábamos perdiendo y no encontrábamos ni el gol ni la posesión de la pelota y bueno, tuve la oportunidad de convertir esos dos goles, que llegaron muy seguidos, y quedamos con el triunfo en ese partido y fue algo muy importante para mí y para el equipo”.



