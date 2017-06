Empate con polémica en el primer partido de la serie final por el Campeonato Canadiense

Montréal Impact y Toronto FC igualaron 1-1 el miércoles por la noche en el partido de ida por la final del Campeonato Canadiense, en un partido disputado el miércoles en el Stade Saputo.

Matteo Mancosu abrió el marcador para los locales en el minuto 19, mientras que -en el marco de una jugada polémica- Jozy Altidore logró el empate para el cuadro escarlata en el 30'.

Los dos equipos radicados en Canadá presentaron equipos en la final de la copa doméstica alineaciones prácticamente titulares, en una muestra del interés que el Impact y el TFC dan a la competición que otorga un boleto para la Liga de Campeones de la CONCACAF para el fútbol de ese país.

Además de Mancosu, Montréal contó en su once titular con figuras como Ignacio Piatti, Blerim Dzemaili y Marco Donadel. Toronto, por su parte, puso sobre la cancha a sus jugadores franquicia Michael Bradley y Jozy Altidore, y contó en la última media hora del encuentro con el astro italiano Sebastian Giovinco.



El 1-1 logrado por Altidore llegó en el marco de una jugada en la que el lateral izquierdo de Montréal Impact Daniel Lovitz (hasta no hace mucho efectivo de Toronto FC) estaba dentro del área de su equipo, lesionado sobre el terreno de juego tras un choque con Steve Beitashour. Pese a las señas que Lovitz efectuó a un árbitro asistente la acción continuó y finalizó con el tanto de Altidore. El cuerpo técnico y los futbolistas del Impact se quejaron de manera vehemente por esa situación, aunque el gol del empate fue convalidado.



El segundo partido final por la Voyageurs Cup (el trofeo que obtiene el ganador del Campeonato Canadiense) se disputará el próximo martes en el BMO Field de la ciudad de Toronto. La modificación de las normas de competición en la Liga de Campeones obligaron a realizar una modificación a la definición de la clasificación de los clubes canadienses a esa competición internacional. Toronto FC -campeón canadiense de 2016- no aseguró todavía su participación en la próxima LCC. Si Montréal Impact se adjudica la edición de este año ambos equipos deberán jugar una nueva final para definir el cupo de Canadá, en un proceso que se ejecutará por única vez en esta temporada. Si Toronto consigue el campeonato de copa doméstico la próxima semana no será necesaria la disputa de una nueva final.



Dentro del marco de la MLS, Toronto FC regresará a la acción el viernes (8 pm ET, MLS Live), cuando recibirá en su estadio a New England Revolution. Montréal Impact, por su parte, visitará el sábado a Columbus Crew (7:30 pm ET).