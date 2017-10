Emocionado, Kaká se despidió de la afición de Orlando City: "Aprendí mucho de este club"

Al final, la emoción se impuso. Pese a la derrota ante Columbus Crew SC, la afición de Orlando City despidió por todo lo alto a Kaká, quien no regresará con 'los Leones' en la temporada 2018. Y el crack brasileño dejó traslucir toda su emoción.

"Se hizo difícil jugar por momentos", reconoció el 10. "Cuando estuve en la cancha se cruzaron un montón de cosas en mi cabeza, y se me hizo difícil estar concentrado", agregó. "Fue un partido realmente especial, y quería finalizar con una victoria".



Un emotivo Kaká, se despidió con agradecimientos para todos en Orlando Univisiondeportes.com 0 Compartir

"Uno no cree que los sentimientos y la presión podría afectar a un jugador de esa manera", señaló tras el encuentro del domingo el entrenador Jason Kreis. "Fue una noche difícil para muchos jugadores, pero uno no puede responsabilizar a Kaká, y no puedo agradecer lo suficiente por cada minuto en los que ha estado en la cancha. Lo ha dado todo de su parte, uno no puede pedir más que eso".

Al terminar el encuentro, Kaká se abrazó con sus compañeros, el cuerpo técnico y los principales directivos del equipo. "En última instancia no se trató de los resultados, sino de las cosas que pudimos cambiar aquí" expresó Kaká. "Aprendí mucho de esta ciudad y de este club. Ha sido un día duro, pero al mismo tiempo un día muy feliz".



Una vez concluido el compromiso sobre el terreno de juego, Kaká dio una vuelta completa al estadio, estrechando manos, firmando autógrafos y haciendo selfies con quien se lo pidiera. "Lo hice para decir 'gracias' a la gente. Muchas cosas pasaron en estas tres temporadas", explicó el sudamericano. "Al final del día, esto se trata de lo que podemos hacer como seres humanas. Un día, no se cuándo -pero será pronto- me retiraré, pero todavía mantendré a la gente de Orlando como mis amigos en el futuro".

Kaká -quien tiene altas opciones de jugar al menos una temporada más en su país natal- brindó una reflexión final. "Todos los momentos en los clubes en los que he estado fueron especiales", manifestó. "Puedo recordar de manera exacta qué ocurrió en los últimos partidos en cada uno de esos equipos. Lo de hoy [por el domingo] fue igual. Un día especial que se quedará en mi corazón para siempre".



El que en algún momento de su carrera fue considerado como el mejor futbolista del planeta sabe que su vínculo con 'los Leones' no será pasajero. "Es muy bueno irte de un lugar y dejar la puerta abierta. De esa manera me siento aquí", expuso. "Siempre mantendré una relación con este club. Seré un 'león' para siempre y apoyaré a este equipo", prometió Kaká. "Lo más importante para mí es que pude crear una relación con este club, y el club está compuesto de gente".