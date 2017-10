El último boleto: tres equipos se pelean el único cupo disponible a los Playoffs de la MLS

Estamos a tan solo unos días de la última jornada de la temporada regular de la MLS, conocida también como ‘Decision Day’.

Hay algunas cosas aún en disputa para la fecha final, pero siendo que el superlíder y ganador del Supporters’ Shield ya está definido, que los seis boletos a los Playoffs de la Conferencia Este ya tienen dueños, y que en la Conferencia Oeste ya sabemos cuáles son los primeros cinco clasificados a la postemporada…el mayor drama pasa por conseguir el ultimo boleto disponible a la fiesta grande en el Oeste.

El último cupo a los Playoffs en el Oeste es una reñida batalla entre San Jose Earthquakes (43 puntos), FC Dallas (43 puntos) y Real Salt Lake (42 puntos). Los contextos y matices son distintos para los tres en cuanto a conseguir el ansiado boleto, pero el que logre quedárselo el próximo domingo sentirá el regocijo de salir avante de esta sufrida pelea sin tregua y saldrá fortalecido con un nuevo aire para encarar la postemporada.





QUAKES CON EL DESTINO EN SUS MANOS

San Jose tiene ante sí la gran posibilidad de volver a unos Playoffs tras una prolongada ausencia de 5 años, no logra clasificarse desde el 2012 cuando terminaron como superlíder.

El camino no ha sido sencillo, considerando que tras los primeros cuatro meses, tomaron la decisión de correr al experimentado técnico Dominic Kinnear. Pero con cuatro meses por delante para recomponer el camino, el bajo perfil de Chris Leitch, tiene al club californiano al borde de la clasificación.

El eterno Chris Wondolowski en el ataque, y Víctor Bernárdez en defensa, siguen siendo los líderes y soporte del equipo. Pero sin duda, Aníbal Godoy y Darwin Cerén son pilares en el centro del campo mientras que los refuerzos de este año como Marco Ureña y Jahmir Hyka se encargan de darle esperanza al club.



Diego Valeri, Nemanja Nikolić y Marco Ureña, las tres estrellas a seguir en el ‘Decision Day’ Univision Deportes Network 0 Compartir



¿Qué necesita para conseguir el boleto?

Reciben en casa, donde solo han perdido dos veces, a un rival a modo como Minnesota United que ya no pelea absolutamente nada y está fuera de los Playoffs, y por si fuera poco han perdido 11 veces en cancha ajena y son la defensa más goleada. Quakes estará en los Playoffs sin importar otros resultados, ganando. De empatar, requiere que Dallas y Salt Lake tampoco ganen. Incluso perdiendo, aún tienen chances, siempre y cuando, Dallas y Salt Lake también pierdan.

DE CANDIDATO AL TÍTULO A LA INCERTIDUMBRE DE QUEDARSE FUERA

FC Dallas es o era, uno de los candidatos ms fuertes a quedarse con la MLS Cup. Hoy ni siquiera tienen boleto a los Playoffs, en gran medida porque han desperdiciado una tras otra oportunidad de sellar la clasificación. Lo que se daba casi como algo automático, como una obligación, hoy esta entredicho.



publicidad

Para los Hoops la clasificación sería un alivio para poder empezar frescos desde cero en Playoffs y renovar la legitima aspiración a levantar la copa. De no clasificar, sería un fracaso, considerando que el proceso del técnico Oscar Pareja ya tiene un importante bagaje, ya ganó los otros dos títulos locales que se pueden ganar, y que la única cuenta pendiente es precisamente la MLS Cup.



Seattle Sounders golea a FC Dallas y clasifica a playoffs para defender el título Univisiondeportes.com 0 Compartir



¿Qué necesita para conseguir el boleto?

Dallas reciba en apariencia a otro rival a modo, el LA Galaxy. Aunque no sea tan sencillo, ya que el Galaxy quiere salvar el honor de no quedar como colero general, y de entre todo lo malo de su campaña, son uno de los visitantes más fuertes. Los texanos del norte necesitan derrotar a los galácticos y esperar que los Quakes no ganen, ya que aunque empatarían en puntos, el criterio de desempate favorece a los californianos. En caso de empatar, necesitan que Quakes pierda y que Salt Lake no gane. Si pierden, los texanos están eliminados.

¿MILAGRO EN LAS MONTAÑAS ROCOSAS?

Real Salt Lake esta tan solo un punto por debajo de los favoritos Quakes y Dallas para quedarse con el ultimo boleto, pero para los de las Montañas Rocosas es una cuestión de ‘nada que perder’, considerando que nadie pensaba que tras el desastroso arranque de temporada, estarían arañando la clasificación en la última fecha.



publicidad

Mike Petke, técnico sumamente infravalorado, está por probar a sus críticos que estaban equivocados ya que tomó a un equipo que él no armo tras un inicio desalmado del club de Utah en 2017. Y mediante una de las revelaciones del año, el venezolano Jefferson Savarino, en conjunto con Albert Rusnák, Joao Plata y compañía, están acariciando una remontada épica…en la que como mínimo, siguen dando pelea hasta el final.



Venezolano Jefferson Savarino inicia y termina la jugada con un golazo para Real Salt Lake Univision Deportes Network 0 Compartir



¿Qué necesita para conseguir el boleto?

Salt Lake recibe en casa a un complicado Sporting KC, que ostenta la mejor defensa de la liga y que aun aspira a terminar como sublíder del Oeste. RSL necesita conseguir los tres puntos y esperar a que San Jose y Dallas no ganen. En caso de empatar, la única posibilidad sería que San Jose y Dallas perdieran, y por medio de los criterios de desempate, los Monarcas superarían a los californianos por el boleto. De perder, la temporada 2017 habrá terminado.