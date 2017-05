El tico Francisco Calvo desea trasladar la hazaña del Leicester City al Minnesota United

Minnesota United tuvo un complicado inicio en la MLS como club de expansión. Recibió 11 goles en los primeros dos partidos y apenas saboreó la victoria en la quinta jornada. Sin embargo, el equipo que dirige Adrian Heath ha recuperado terreno con una notable mejoría en la zaga defensiva de la mano del costarricense Francisco Calvo, que llegó procedente del Saprissa.

En entrevista exclusiva con FutbolMLS.com, el seleccionado tico habló sobre diversos temas, entre ellos las diferencias entre Minnesota y el otro equipo de expansión Atlanta United.

“El equipo no empezó muy bien, creo que éramos un equipo muy nuevo al igual que Atlanta. Pero Atlanta con otras condiciones ya que gastaron un poco más de dinero”, dijo Calvo. “Éramos conscientes de que la temporada iba a ser difícil. Pero poco a poco nos fuimos comprometiendo más como grupo y hemos sacado el barco adelante, ya estamos cerca de playoffs”.



Sin embargo, a pesar del resurgimiento del equipo, Calvo siente que ni el equipo ni él en lo personal reciben el reconocimiento que se han ganado.

“El técnico y el grupo me han dado una confianza muy buena. Siento que estoy haciendo las cosas bastante bien, me parece que, como ya lo dije una vez, no me están dando el crédito que yo esperaría, pero no me importa, poco a poco voy demostrando que jugador soy yo”, declaró Francisco Calvo al término del entrenamiento del viernes.

Inspirados por la hazaña de Leicester City

“A nosotros nos han dejado a un lado, a nosotros nos han querido excluir, nos han tratado de que no íbamos a ganar ni un solo punto. Pero si no me equivoco, tenemos el mismo puntaje que Atlanta”, expresó el seleccionado de Costa Rica.



publicidad

Pero Calvo ha encontrado motivación en esa marginación, en ser un equipo que no gasta con cartera abierta, en ser David y no Goliat, y hace referencia al club que fuera cenicienta de la Premier League de Inglaterra en 2016.

“A pesar de que nosotros no gastamos dinero, el equipo por X o Y razón no gastó mucho dinero, hice una comparación a principios de temporada: yo vi al Leicester City ganar la Premier League sin jugadores estrellas, y ahora todos son estrellas”, mencionó el dorsal 5 de Minnesota United. “ No estoy diciendo que eso va a pasar con Minnesota United, pero ojala y sí.



Momentos clave de la temporada del campeón Leicester City Luego de que el Leicester City confirmará este fin de semana la obtención del primer título de la Premier League de su historia, hacemos un recuento de los resultados que fueron dándole forma al campeonato de un equipo que encantó y sorprendió a propios y extraños amantes del fútbol alrededor de todo el mundo. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Desde la jornada inaugural de la Premier, el Leicester City marcó la pauta de lo que sería su temporada al golear 4-2 al Sunderland de la mano de sus estrellas de la campaña, Jamie Vardy y Riyad Mahrez que ese día marcó un doblete. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir De inmediato en la fecha 2 los ‘Foxes’ reflejaron lo que sería la constante en su rendimiento al ser uno de los únicos cuatro equipos que hilvanaron victorias (2-1 ante West Ham) para posicionarse en el coliderato de la Liga junto a Manchester City, United y Liverpool, puros equipos potencia de Inglaterra. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Al concluir la jornada cuatro, el Leicester se ubicaba en el cuarto lugar de la Premier tras dos empates al hilo y gracias a la combinación de resultados con las derrotas del Chelsea ante Crystal Palace y de Manchester United frente al Swansea. En ese momento el City se despegaba como puntero con paso perfecto de 12 puntos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Después consiguieron una victoria importantísima remontando 3-2 al Aston Villa en el cierre del partido tras una desventaja de dos goles durante 70 minutos. De Laet, Vardy y Dyer fueron los héroes de la tarde en la cancha del King Power que metía a los ‘Foxes’ al segundo sitio con 11 puntos aprovechando las debacles de Chelsea y Liverpool que poco a poco se rezagaban sin parecer candidatos. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En la jornada 7 el Leicester City perdió el invicto y con una derrota por goleada en casa cayendo 2-5 ante el Arsenal. La sacudida ante los Gunners provocó que el equipo descendiera hasta la octava posición de la tabla en lo que sería su peor momento de la campaña. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Luego cosechó cinco partidos en línea sin perder en un lapso donde sacó dos victorias como visitante sobre Norwich y West Brom, además de superar a Crystal Palace y Watford para sumar 13 puntos que lo catapultaron al tercer lugar de la Premier con 25 unidades, apenas una menos que los líderes Manchester City y Arsenal. En cambio el Chelsea seguía en pícada con cuatro derrotas en esas mismas semanas. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Fue en la fecha 13 que logró hacerse con el liderato de la Premier League gracias a una goleada a domicilio de 3-0 sobre el Newcastle en St. James Park. El triunfo de los ‘Foxes’ se combinó con la derrota del Arsenal ante West Brom y la goleada del Liverpool 4-1 en Etihad Stadium que mandó Manchester City al tercer lugar. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Continuó el Leicester con un par de resultados favorables primero empatando 1-1 contra el Manchester United y luego en la 15 goleando 3-0 al Swansea con un formidable ‘hat-trick’ de Riyad Mahrez que confirmaba su condición de figura aquella tarde en el Liberty Stadium. A la par se rezagaban los clubes de Mánchester con un empate sin goles del United con West Ham y la caída del City ante Stoke. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en A mediados de diciembre los ‘Foxes’ doblegaron al Chelsea de Mourinho otra vez con Vardy y Mahrez como abanderados de la victoria ante unos ‘blues’ alicaídos que esa noche terminaron en el decimosexto sitio de la Premier ante el dueño de la cima en Inglaterra. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Cerca del final del 2015 el Leicester consiguió un triunfo clave venciendo 3-2 al Everton en Goodison Park mientras Arsenal vencía al City. Esos tres puntos como visitante fueron muy valiosos para mantenerse en el primer lugar de la Liga pues, aunque la semana siguiente perdió con el Liverpool en Anfield, tuvo la fortuna de que Southampton goleó 4-0 a los Gunners para mantener su distancia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Tras dos tropiezos en par de roscas que costaron ceder la cima, la consecuente victoria fundamental llegó ya en 2016 al robarse los tres puntos de White Hart Lane imponiéndose con gol de Huth 1-0 al Tottenham, el equipo que cerró más fuerte como perseguidor de los monarcas ‘Foxes’. Ese éxito los ponía con 43 puntos, mismos que el Arsenal que esa semana tuvo un empate trepidante 3-3 en Liverpool. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En la fecha 23 el Leicester City volvió a la cima despegándose de los Gunners y el City por cuatro puntos de distancia gracias a una significativa goleada 3-0 sobre el Stoke mientras el Arsenal perdía un juego vital contra Chelsea. Los ‘Foxes’ tomaron el liderato de Inglaterra para no volverlo a soltar durante las 15 jornadas finales. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir La revancha contra el Liverpool llegaría muy pronto. Apenas mes y medio después de caer en Anfield Road, el Leicester se impondría 2-0 a los Reds de Jürgen Klopp para alcanzar los 50 puntos en el liderato de la Premier seguido por el City tres unidades atrás y con cinco de diferencia con Arsenal y Tottenham que empezaba su ascenso goleando al Norwich. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Pero quizás el triunfo más importante de toda la temporada 2015-16 lo consiguieron el 6 de febrero en la jornada 25 cuando derrotaron 3-1 al Manchester City en pleno Etihad Stadium. El defensa alemán Robert Huth marcó un doblete esa tarde y luego el argelino Riyad Mahrez liquidó a los Citizens. Agüero descontó al final pero de nada sirvió para cambiar un encuentro que marcó el rumbo definitivo de la Premier. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Durante la fecha 27 los ‘Foxes’ dieron otro paso hacia la gloria mientras al Arsenal terminó por escapársele la oportunidad de coronarse perdiendo contra el Manchester United 3-2 en el ‘Teatro de los Sueños’. Los ‘Devils’ allanaron el camino del conjunto azul que el día previo se impuso al Norwich en su casa con gol agónico de Ulloa. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir El inicio de marzo también fue clave para el título del Leicester pues justo cuando los ‘Spurs’ se ubicaban a solo dos puntos de los ‘Foxes’, el West Ham le pegó al Tottenham y el equipo de Claudio Ranieri rescató un esencial punto ante West Brom con goles de Drinkwater y Andy King. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Entonces la ventaja se hizo más grande cuando el Tottenham empató 2-2 contra el Arsenal gracias a un gol de Alexis Sánchez para sumar 55 y 52 puntos respectivamente, al tiempo que el Leicester vencía al Watford a domicilio para postrarse en lo más alto de la Premier con 60 unidades. Al final de la jornada, el técnico Claudio Ranieri declaraba: “Estamos luchando por el título porque es una competición un poco loca en la que puede pasar de todo”. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en De ahí se vino el alirón del Leicester de Ranieri cuando logró cuatro victorias en fila sobre Newcastle, Crystal Palace, Southampton y Sunderland para llegar con 72 puntos a la jornada 33, superando por siete al Tottenham de Pochettino. La suerte estaba echada. El título no se lo quitaba nadie a los ‘Zorros’. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir En la jornada 35 se vivió una auténtica fiesta en el estadio King Power pues los ‘Foxes’ aplastaron 4-0 al Swansea con goles de Riyad Mahrez, del argentino Leonardo Ulloa por partida doble y de Marc Albrighton y solo necesitaban de otra victoria para amarrar el primer campeonato de su historia. Foto: Getty Images | Univision.com 0 Compartir

“Me parece que cuando hay un grupo unido y todos tenemos un mismo objetivo, el dinero no vale lo que un grupo y una familia puede ser”.

Orgullo defensivo

En cuanto a la solidez defensiva que la zaga ha venido encontrando en fechas recientes, Calvo se lo atribuye al orgullo propio del plantel y a un trabajo colectivo que también benefició a la ofensiva.

“A la defensa le cae todo el peso. Internamente dijimos que trabajaríamos para que no nos metan goles. La mejoría se ha visto muchísimo, pero también en la delantera, eso refleja un trabajo grupal que es beneficioso para todo el equipo”, dijo Calvo.

Calvo, quien ha disputado 10 de los 11 partidos de Minnesota, todos como titular y durante los 90 minutos, confiesa que su adaptación no ha sido complicada y le gustaría que más ticos llegaran al club.



“Estados Unidos es un país que me agrada, donde se vive muy bien. Que Johan (Venegas) esté es beneficioso, porque es otro tico, me encantaría hasta que vengan más ticos al equipo, pero eso no es decisión mía”, dijo Calvo. “Me parece que la liga me sienta bien, me siento cómodo, que puedo lograr muchas cosas en la MLS”.

Enfrentar a Gio dos Santos y Alessandrini

El compromiso del domingo es en casa ante el máximo ganador de Copas MLS y que cuenta con figuras de la talla de Giovani dos Santos y Romain Alessandrini, pero Calvo confía en que pueden dar un golpe de autoridad ante los angelinos.

“Para mi es una final. Sabemos que si ganamos podríamos estar en [puestos de] layoffs, sabemos que si ganamos le sacamos tres puntos al Galaxy, sabemos que si ganamos le estamos dando un golpe a un equipazo como lo es el Galaxy porque que tiene jugadorazos”, mencionó el defensor de Minnesota.



“Los equipos que vengan a Minnesota para ganarnos a nosotros, para como estamos jugando hoy en día, tienen que sufrir. En la MLS ir a jugar de visitante siempre es complicado”.

Evidentemente, al ser Calvo integrante y líder de la zaga defensiva de Minnesota su papel será clave para contener a Gio y Alessandrini, pero el tico confiesa que no es necesario un trabajo especial para neutralizar a las figuras que respeta por ser “jugadores del alto nivel”.

“Todos los partidos y jugadores son diferentes. Nosotros no hacemos ningún trabajo especial, por ejemplo, para marcar a Sebastián Giovinco. No creo que tengamos que hacer un trabajo especial para marcar a Dos Santos o Alessandrini”, aclaró Calvo.

“Pero yo creo que si la defensa sigue haciendo lo que hemos venido haciendo, no vamos a pasar tantos apuros mientras estemos concentrados 90 minutos porque a los Dos Santos, Zardes, Alessandrini no les puedes regalar un minuto porque si no te la cobran”, sentenció Calvo.



publicidad