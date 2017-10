El suspenso del salvaje Oeste: jornada crucial para los clubes que aún aspiran a un cupo a los Playoffs

Jefferson Savarino, Cristian Roldan Real Salt Lake vs. Seattle Sounders

Jefferson Savarino, Cristian Roldan Real Salt Lake vs. Seattle Sounders Jeff Swinger-USA TODAY Sports

Mientras en el la Conferencia Este, ya todos los clasificados a Playoffs están definidos, en el Oeste la situación es muy distinta a un par de jornadas de que finalice la temporada regular.

En la salvaje Conferencia Oeste, tan solo Vancouver Whitecaps tiene invitación asegurada a la fiesta grande. Lo que significa que quedan cinco cupos todavía vacantes. De esos cinco lugares disponibles, hay siete equipos aún con posibilidades de adquirirlos, pero evidentemente dos de ellos se quedaran simplemente tocando la puerta.

Solo hay tres clubes que ya no tienen chance alguna en el Oeste, el Minnesota United que pago derecho de piso este año, el desastroso Colorado Rapids y el colero general LA Galaxy. Pero entre Sporting Kansas City, Portland Timbers, Seattle Sounders, Houston Dynamo, FC Dallas, Real Salt Lake, y San Jose Earthquakes, la pelea está al rojo vivo, sobre todo entre los últimos cuatro mencionados.





ACARICIANDO LA CLASIFICACIÓN

Sporting Kansas City, Portland Timbers y Seattle Sounders parecen tener la mesa servida para conseguir su boleto a la postemporada. Ocupan de la segunda a la cuarta posición actualmente en el Oeste, y su cierre de temporada nos hace creer que sus cierres de temporada pasan más por quedar mejor ubicados que por la adrenalina de clasificarse o quedarse fuera.

Pero la pelea es igualmente feroz.

Sporting tiene 48 puntos, seguidos por los dos clubes de Cascadia (y últimos dos campeones de la MLS Cup), quienes tienen tan solo un punto menos. Aunque, Kansas City tiene una gran ventaja – el partido del miércoles visitando a Houston Dynamo, es decir, tiene nueve puntos por disputar a diferencia de sus dos perseguidores que solo tienen seis puntos más por disputar.



De hecho, con tan solo empatar ese juego, KC estaría sellando su boleto. Y si no lo consigue, mantiene su ventaja de un punto y enfrentan nuevamente al Dynamo el domingo, solo que en casa, en el Infierno Azul, donde apenas han perdido un partido.

Mientras que los dos chicos antagonistas de Cascadia, más allá de si puedan o no alcanzar o rebasar a Sporting, tienen la clasificación a la vista con partidos relativamente a modo en condición de locales, donde son casi imbatibles. Portland recibirá al D.C. United y Seattle al FC Dallas; combinados entre los Leñadores y los Esmeraldas a lo largo de la campaña, solo han perdido tres partidos de local.

El peor escenario para cualquiera de los tres en cuestión, sería que no puedan conseguir victorias en sus últimos duelos, que caigan algunas posiciones en la tabla, pero que aún así clasifiquen a la fiesta grande con la combinación de resultados de que no todos los que vienen abajo los alcanzarían.





Se necesita una auténtica catástrofe para que cualquiera de ellos quede fuera.

LA DELGADA LÍNEA QUE SEPARA A LOS DE ADENTRO Y A LOS DE AFUERA

Los que si viven un auténtico drama por conseguir los últimos boletos y que saben penden de un hilo, son los texanos Houston y Dallas, así como Real Salt Lake y los Quakes californianos.

Los cuadros texanos actualmente ocupan la quinta y sexta posición del Oeste, es decir, los dos últimos puestos que otorgan el pase a la liguilla, con 43 puntos. Pero con 42 puntos, pisándoles los talones vienen los de Utah y los del norte de California, el margen de error es mínimo.





Houston tiene la ventaja de ese partido extra del miércoles, pero la mala noticia es que es contra el poderoso Sporting KC, y el sábado lo vuelven a enfrentar nuevamente pero en condición de visitante.

Dallas tampoco la tiene nada fácil. Ya que visita al campeón Seattle el domingo. Sounders solo ha perdido un juego en el CenturyLink en 2017, Dallas solo ha ganado tres veces de visita en la temporada, y tan solo ha ganado un partido de sus últimos 11.

Es ahí donde se abre la ventana de oportunidad para Salt Lake y San Jose de alcanzarlos en puntos y dejar todo abierto para la última jornada, o incluso pasarlos desde ya y no depender de otros resultados.





Real Salt Lake, en teoría, tiene el cruce más favorable el domingo. Visita al ya eliminado y decepcionante Colorado Rapids. El problema es que es el Clásico de las Montañas Rocosas, y los Rapids seguro querrán salvar algo de su honor estropeándole a su archirrival su cierre de campaña.

San Jose la tiene más complicada, ya que visita a Vancouver Whitecaps – actual líder del Oeste y único con boleto asegurado. Pero, quizás, eso pueda jugar a favor de los californianos, ya que Whitecaps no tiene la urgencia de los puntos más allá de necesitarlos para conservar el primer lugar de la conferencia, y por lo cual no requiere de arriesgar de más si no es necesario.