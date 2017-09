El 'supercampeón' Sporting KC y los 'reyes sin corona' de Red Bulls se miden en la final de la Copa Abierta

SKC ha ganado la Open Cup en 2004, 2012 y 2015, mientras que el conjunto taurino todavía no ha podido alzar el trofeo del torneo más que centenario.

Sporting Kansas City y New York Red Bulls, finalistas de la Copa Abierta. USA Today Images

Un club se ha hecho un experto en jugar y ganar finales en años recientes. Su rival, en cambio, apenas ha disputado tres finales y no ha ganado ninguna de ellas en 22 años de historia. Sporting Kansas City y New York Red Bulls -dos de los mejores equipos de la MLS- se enfrentarán el miércoles por la noche (9 pm ET | ESPN Deportes) en el partido que definirá la edición número 104 de la Copa Abierta de Estados Unidos, uno de los torneos de fútbol más antiguos del mundo.

Sporting KC buscará ganar su tercera U.S. Open Cup en cinco años, tras alzar ese trofeo en 2012 y 2015. Bajo una de sus antiguas denominaciones ('Kansas City Wizards') también fue campeón en 2004. Un cuarto título de Copa ayudaría a afianzar el prestigio del club y su dedicido dominio a nivel contemporáneo de la Copa Abierta, bajo el mando del entrenador y gerente general Peter Vermes.



Los Red Bulls están entre los competidores más sólidos del fútbol norteamericano, pero son perseguidos por una profunda mala suerte en momentos de decisión. El equipo ganador del Supporters' Shield (el reconocimiento al mejor conjunto de cada temporada regular en la MLS) en las temporadas 2013 y 2015 no ha logrado ganar títulos de liga o de la Copa Abierta desde su creación en 1996. La posibilidad de adjudicarse su primer trofeo oficial ha convertido en absoluta prioridad a la final del miércoles para el entrenador Jesse Marsch y sus hombres.



Además del orgullo deportivo que representa ser campeón, el ganador de la final del miércoles por la noche en el Children's Mercy Park se adjudicará un premio económico de 250.000 dólares y la clasificación a la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2019.

¿Cómo llegan los contendientes?

- Sporting Kansas City empleó el pasado sábado prácticamente a todos sus titulares en la plácida victoria por 3-1 ante New England Revolution, por la jornada 28 de la temporada regular de la MLS.

- Peter Vermes es uno de los tres entrenadores que han ganado en múltiples ocasiones títulos de la Copa Abierta de Estados Unidos y de la Copa MLS, junto con veteranos como Bob Bradley y Sigi Schmid.

- Una victoria en la final del miércoles convertiría a Sporting Kansas City en el único equipo con cuatro grandes trofeos desde 2012 (el equipo ya ha ganado la MLS Cup de 2013, y las ediciones 2012 y 2015 de la Copa Abierta). Además del SKC solo Seattle Sounders ha ganado tres títulos de este tipo en las últimas seis temporadas.



- Los Red Bulls emplearon una alineación titular llena de suplentes en el empate sin goles del pasado domingo ante Philadelphia Union.

- El entrenador Jesse Marsch confirmó el lunes que el arquero Ryan Meara (suplente en la liga, titular en la Copa Abierta) estará en el XI inicial en la final del miércoles.

- El equipo jamás ha conseguido ganar la Open Cup, torneo del que fue finalista en 2003 (cuando el club era conocido como MetroStars) y en el que fue derrotado por Chicago Fire con un marcador final de 1-0.