El silencioso regreso de Mauro Díaz podría ser la clave para FC Dallas en el Clásico Texano

Tras meses de lesión y de lograr recuperarse antes de lo esperado, el ex River Plate podría retomar el protagonismo para FC Dallas ante Houston Dynamo

Cuando FC Dallas visitó a Houston Dynamo en 2016 para una edición más del clásico texano conocido como El Capitán, el resultado favoreció a la visita. Con gran influencia de su entonces capitán Mauro Díaz, quien marcó el primer tanto de penal, Dallas derrotó al cuadro naranja por 3-1.

Las cosas son bastante diferentes de cara a este fin de semana.

Ese encuentro ocurrió el 27 de agosto. Dos meses después, el argentino, quien para ese entonces era la figura central del equipo, sufrió una lesión en el Tendón de Aquiles que lo sacó de competición hasta el 28 de mayo de este año, volviendo justo ante Huston Dynamo, donde jugó 13 minutos en un encuentro que terminó empatado en ceros.

Fueron siete meses sin trabajar con la pelota, y en ese regreso en casa ante el rival regional, Mauro finalmente pudo volverse a sentir como un futbolista.



Intermitente de Mauro Díaz. Frecuencia / empujes unipodales medidos a la misma intensidades. pic.twitter.com/HCdIyLH4DG — FABIAN BAZAN (@ProfeBazan) June 16, 2017

“Físicamente estoy quizás 60 a 70 por ciento”, le dijo el argentino a FutbolMLS.com, y vislumbraba el plan de ese juego a hoy. “Día a día con los entrenamientos y partidos voy a agarrar el ritmo para poder estar más minutos dentro de la cancha”.

Desde ese 0-0 ante Houston Dynamo hace casi un mes, Díaz suma en total cuatro presentaciones, todas desde el banco (86 minutos totales) en la temporada regular de MLS. El pasado 14 de junio disputó 90 minutos en la Copa Abierta, un triunfo de 2-1 sobre Tulsa Roughnecks FC.

Mientras FC Dallas no ha tenido a Díaz en forma, se la ha jugado mayoritariamente por un 4-4-2 como sistema. Con él, el 4-2-3-1 es la fórmula porque el argentino es un volante creativo puro. “Es el puesto que siempre jugué, donde estoy acostumbrado y no me veo jugando en otra posición tampoco”, dijo el jugador.



La progresión del argentino es algo que tiene contento a Óscar Pareja, entrenador de FC Dallas, especialmente tras los 90 minutos en la Copa Abierta, torneo del que su equipo es el campeón defensor.



“Esperaba que él empezara a bajar su nivel pasados los 50 minutos. Pero por el contrario empezó a verse mejor”, dijo Pareja. “Eso me da satisfacción porque es lo que queremos”, aseguró.

Una de las razones por las que los minutos de Díaz no han incrementado en los dos partidos recientes de MLS seguramente tiene que ver con el hecho de que se jugaron consecutivamente en campo artificial, algo que los fisioterapeutas no recomiendan cuando se regresa de una lesión. Ahora en la casa del Dynamo, el club regresa a jugar en campo natural.



Tras ser influyente en ese clásico texano del 2016, la vida le presenta ahora a Díaz la oportunidad de de hacer lo mismo ante el Houston Dynamo en el 2017. Primero porque ante ellos volvió de la lesión y ahora porque en el segundo choque sus minutos se verán incrementados, camino a la vuelta completa.

En comparación con el clásico de 2016, Dynamo también tiene sus cambios, empezando por el entrenador (ya no es más Wade Barrett, sino el colombiano Wilmer Cabrera).



La plantilla de jugadores también sufrió un cambio drástico y los resultados se han visto tras el regreso de Erick 'Cubo' Torres y las adiciones de los hondureños Alberth Elis y Romell Quioto. De hecho, en ese 2016 FC Dallas peleaba por el liderato general (al final lo obtuvo ganando el Supporters’ Shiled) mientras que Houston sufría en los últimos lugares.

Este fin de semana, con un Mauro Díaz en crecimiento tras sufrir en silencio, FC Dallas y Houston Dynamo lucharán por acercarse al liderato de la Conferencia Oeste.