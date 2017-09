El récord de espectadores registrado por Atlanta United tiene impacto a nivel mundial

Atlanta United lo hizo otra vez. Por segunda ocasión en esta temporada el club del estado de Georgia registró una de las mayores asistencias a nivel mundial el pasado fin de semana.

El conjunto rojinegro congregó el sábado a 70.425 aficionado en el Mercedes-Benz Stadium en su empate 3-3 ante Orlando City SC, una cifra que rompió todos los récords históricos de la MLS en esa materia. Y esa cifra estuvo entre las más importantes a nivel global en días recientes, únicamente superada por las multitudes que se congregaron en el Old Trafford de Manchester United, el Signal Iduna Park de Borussia Dortmund y el Allianz Arena de Bayern Munich.



En la primera jornada de la temporada 2017 de la MLS, en el mes de marzo, Atlanta United reunió a 55.927 espectadores en el Bobby Dodd Stadium, y quedó solo por detrás de los grupos de espectadores reunidos en los partidos como locales de FC Barcelona, Manchester United y Borussia Dortmund.

Los 10 partidos de fútbol con mayor cantidad de espectadores a nivel mundial (entre el 15 y el 17 de septiembre):

1. Borussia Dortmund vs. FC Koln (Bundesliga - Alemania): 81.000 espectadores

2. Manchester United vs. Everton (Premier League - Inglaterra): 75.042

3. Bayern Munich vs. FC Mainz (Bundesliga - Alemania): 75.000

4. Atlanta United FC vs. Orlando City SC (MLS): 70.425

5. Tottenham Hotspur vs. Swansea City (Premier League - Inglaterra): 65.366

6. Atlético Madrid vs. Málaga (La Liga - España): 63.114



publicidad



7. Liverpool vs. Burnley (Premier League - Inglaterra): 53.231

8. Newcastle United vs. Stoke City (Premier League - Inglaterra): 51.795

9. VfB Stuttgart vs. VfL Wolfsburg (Bundesliga - Alemania): 50.500

10. AC Milan vs. Udinese Calcio (Serie A - Italia): 49.473