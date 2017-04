"El partido que hice sirve para demostrar que estoy para jugar", expresó Yangel Herrera

El venezolano -que jugó en lugar de Andrea Pirlo- fue el gran protagonista de la victoria de New York City FC frente a Columbus Crew.

COLUMBUS, OH -- Hasta el sábado Yangel Herrera era casi un absoluto desconocido, incluso para muchos de los aficionados de su equipo. Pero tras su gran actuación en la victoria como visitante por 3-2 de New York City FC ante Columbus Crew será difícil que sus nombre vuelva a pasar desapercibido. El venezolano de 19 años jugó su primer partido como titular en el conjunto azul cielo, y ocupó el lugar que normalmente pertenece a una gloria del fútbol como Andrea Pirlo.

Tenaz, Herrera consiguió hacer en 90 minutos lo que en muchas ocasiones el italiano -que fue suplente este fin de semana- no pudo concretar. Destrucción del juego del rival, construcción para sus compañeros, un gol y una asistencia. "Yo he trabajado bastante para esto. Hoy el 'míster’ [por el entrenador Patrick Vieira] me dio la confianza de poder estar en el XI inicial", reconoció el volante que lleva el número 30 en la espalda. "Gracias a Dios pude tener un partido bueno, ayudar al equipo a obtener una victoria que nos sirve para estar en la parte alta de la tabla y seguir luchando por nuestro objetivo", agregó Herrera.



El venezolano -que en pocas semanas se sumará a la selección Sub-20 de Venezuela para disputar la Copa del Mundo de esa categoría- sorprendió por su aplomo sobre el terreno de juego y por su versatilidad. Además de ser un eficaz centrocampista de corte defensivo puede jugar en posiciones más adelantadas.

"Antes de llegar acá, en mi anterior club, jugaba de volante ofensivo", reveló tras la victoria frente al Crew. "Si el equipo juega con un ‘doble cinco’ [o, en otras palabras, con dos mediocampistas centrales] puedo jugar con bastante vocación ofensiva", explicó. "Pero al llegar a New York City FC el entrenador me probó bastante como volante defensivo. Hoy quizás viendo que no teníamos una salida clara con el balón cambié de posición con Alex [Ring] y ahí pudimos encontrar un juego más fluido".



Hasta el partido del sábado Yangel había sumado unos 50 minutos de juego en tres partidos en los que ingresó desde el banquillo. "El viernes supe que iba a ser titular", comentó a FutbolMLS.com. "Después del entrenamiento de ese día el cuerpo técnico anunció que yo estaría como titular".

Las palabras de Vieira en la previa del partido en Columbus fueron fundamentales para el juvenil 'vinotinto'. "El entrenador me dijo que había trabajado muy bien durante la semana", expuso Herrera en un feliz vestuario celeste. "Solamente me dijo que jugara rápido, que tomara decisiones de manera rápida y que fuera muy agresivo cuando no tuviera la pelota".



Y Herrera, como buen pupilo, cumplió al pie de la letra. El futbolista nacido en La Guaira dio otra dimensión al trabajo del centro del campo en New York City FC. El reemplazante de Andrea Pirlo puso sobre el césped del MAPFRE Stadium un juego más dinámico y veloz, con una intención mucho más ofensiva que la que habitualmente tiene el conjunto de 'la Gran Manzana'. Sus compañeros Maxi Morález y Alexander Ring jugaron con mayor libertad, y la delantera del conjunto visitante -que no pudo contar con David Villa- tuvo en el joven surgido de Atlético Venezuela una nueva fuente de creación.

Además, Yangel Herrera tuvo una importante cantidad de victorias en los duelos 'uno a uno' frente a los jugadores de Columbus. Y -tal vez más importante aún- demostró que NYCFC puede usar el juego aéreo cuando ataca. El sudamericano ganó una serie importante de balones aéreos en el área de los dueños de casa, hasta que en el minuto 64 consiguió el gol del empate provisional.



"En cada córner, en cada pelota parada voy con bastante convicción, porque se que tengo un buen juego aéreo", admitió la figura de la noche, quien firmó el que será recordado como su primer partido grande en la MLS. "Se que esto me abre las puertas para poder seguir teniendo una buena cantidad de minutos acá y demostrar que estoy para jugar", valoró. A Yangel Herrera -el jovencito que sustituyó a una leyenda como Andrea Pirlo- los retos no lo asustan. Sabe que en los próximos días estará en boca de todos, y no desea que eso se detenga. El futuro llegó a NYCFC, y habla con acento venezolano.