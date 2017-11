El mundo del fútbol se rinde ante el retiro de Andrea Pirlo; 'el Maestro' agradece el afecto

El volante italiano se despidió como jugador de New York City FC y empleó las redes sociales para saludar una vez más a sus aficionados.

El pasado lunes Andrea Pirlo anunció que ponía punto final a su larga y exitosa carrera como futbolista profesional. Con 38 años, el volante italiano 'colgó los botines' como jugador de New York City FC, pero los gestos de reconocimiento llegaron desde todo el mundo.



A través de las redes sociales 'el Arquitecto' agradeció las muestras de afecto.



"Quiero agradecer a todos por la calidez y el amor que me han mostrado", dice el mensaje que puede leerse en la cuenta de Twitter del astro. "Nunca me hubiera imaginado la participación de tanta gente. Es algo que me hizo muy orgulloso y feliz. Una vez más ¡GRACIAS!".



Distintas figuras del fútbol mundial saludaron a Andrea Pirlo luego del anuncio de su retiro:

Primero estuvo 'el Guaje' Villa ...





... luego su último entrenador, Patrick Vieira.





Adversario en la MLS, compañero en el AC Milan, así se expresó Kaká.





El arquero Gianluigi Buffon es uno de los mejores amigos de Andrea Pirlo en el mundo del fútbol.





Otra leyenda en el arco, Iker Casillas, mostró su respeto por el italiano.





Paul Pogba -uno de sus más recientes 'ahijados'- se hizo presente también en las redes sociales.





Andrea Pirlo admira a Andrés Iniesta. Y, sin dudas, el manchego está entre los más grandes 'alumnos' del 'Maestro'.





Bastian Schweinsteiger -otro gran centrocampista europeo que llegó a la MLS- valoró la exitosa carrera de Pirlo.



