'El Maestro', el hombre, el filósofo: Andrea Pirlo en cifras, tras anunciar su retiro al final de 2017

Un máximo de siete partidos le quedarían a la carrera de uno de los iconos del fútbol mundial. Un mediocampista excelso que ha engalanado la MLS desde el verano del 2015. 'El maestro', 'El arquitecto', el eterno número 21.

Tras anunciar durante el fin de semana que se retirará en diciembre de los campos de fútbol, Andrea Pirlo dejó en claro de paso que su último uniforme será el celeste y blanco de New York City FC, el sexto club con el que compitió, el único fuera de Italia.

Así como su cabello, sus pases, sus tiros libres y sus célebres frases, el número 21 quedará para siempre registrado con el apellido Pirlo. Y lo protegió tanto que incluso convenció a Jason Hernández (ofreciendo vino de por medio) para que al llegar a MLS en el verano de 2015, el defensor tomara otro número (terminó con el 2) y así poderse quedar con su amado dorsal.



Números de todo tipo en MLS

Sesenta y una apariciones con NYCFC hasta ahora (incluyendo un partido de postemporada en 2016), con 1 gol, ocho tarjetas amarillas, sin expulsiones y 18 asistencias. Al final del día, su razón de ser.

“Todo lo que busco en el campo de juego es un espacio para ser yo mismo”, dice Pirlo en su autobiografía. “Un espacio para profesar mi credo: tomar la pelota, pasarla a un compañero que anota. Se llama asistencia y es mi forma de repartir alegría”.



Make it two! @Pirlo_official to @Guaje7Villa with the world class finish #WeAreOne pic.twitter.com/zIUYoVZiwx

— New York City FC (@NYCFC) May 1, 2016