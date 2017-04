El LA Galaxy de Giovani dos Santos atraviesa por una inédita crisis de resultados

El equipo californiano -que ya perdió 3 partidos en casa- no consigue hacer pie en los primeros encuentros bajo la dirección de Curt Onalfo.

Que después de siete jornadas de la temporada regular 2017 el LA Galaxy esté en la décima posición de la Conferencia Oeste seguro es algo que llama la atención. Una cosecha de apenas seis puntos en un mes y medio de competición no es algo que pueda dejar conforme a ningún aficionado, mucho menos al seguidor del equipo angelino.



El Galaxy ganó 5 títulos de liga en la MLS, más que cualquier otro rival en la liga. Tres de esos trofeos se consiguieron entre 2011 y 2014. Sin dudas, el de Los Ángeles es el mejor equipo de esta década dentro de la MLS, sin espacio para el debate. Nos hemos acostumbrado a ver en el Galaxy al club de referencia dentro de la liga. En épocas recientes -añoradas por muchos ya- el conjunto californiano no 'comenzaba a competir' hasta mediados de cada temporada. A partir del verano los jugadores entrenados hasta el año pasado por Bruce Arena -hoy seleccionador de Estados Unidos- se convertían en una fuerza indómita que, como mínimo, garantizaban una clasificación tranquila a los Playoffs.



En 2017 la constante de los malos comienzos de temporada se mantiene, aunque la actual parece ser una historia completamente diferente. Estos son algunos de los detalles a tener en cuenta.

El fantasma de un predecesor exitoso

LA Galaxy 'ascendió' a Curt Onalfo (hasta 2016 técnico del equipo filial que juega en la USL, liga de segunda división) al primer equipo. El nuevo estratega cuenta con todo el respaldo del club, pero -aunque no lo quiera o no le interese- debe lidiar con el imborrable recuerdo que Arena dejó en sus ocho temporadas al frente de 'la Galaxia'.

Reemplazar a un entrenador que ha sido la cara del éxito no es fácil, ni en la MLS ni en nigún otra liga del mundo. Para ejemplo de esa situación basta con mencionar el padecimiento que un equipo de trascendencia global como el Manchester United ha tenido que soportar inmediatamente después del retiro de una leyenda de los banquillos como es Alex Ferguson.



La carga puede hacerse más pesada cuando en el plantel ya no están figuras como las de Robbie Keane y Landon Donovan, quienes eran capaces de absorber toda la presión que hoy en día vive LA Galaxy y que serían capaces de aliviar el día a día del atribulado Onalfo.

Fatídica racha como local

El Galaxy de los últimos años podía gustar más o menos, dependiendo del año en cuestión. Pero si algo parecía garantizado es que su estadio, el StubHub Center, era un bastión casi inexpugnable. Sumando las temporadas 2015 y 2016 el cuadro de Los Ángeles perdió únicamente tres encuentros en su casa. Una cifra igualada en 2017 en apenas siete encuentros de liga. El punto más alto del desarreglo que presenta el equipo de Onalfo pudo verse el domingo, en la derrota por 3-0 ante Seattle Sounders, que fue coronada con sonoros abucheos de parte de la afición local.



Duro proceso de adaptación a la MLS

Con Curt Onalfo llegaron algunas nuevas contrataciones y las oportunidades para varios jóvenes que esperaban dentro del sistema del Galaxy. Con la excepción de Romain Alessandrini -el brillante atacante francés, llegado desde el Olympique de Marsella- las nuevas caras todavía parecen estar a la altura de lo que el club californiano requiere en este momento. Al portugués Joao Pedro se lo nota frecuentemente perdido en su posición central en el terreno de juego. El irrompible Jermaine Jones alterna buenas y malas, pero hasta ahora no ha sido capaz de cargar al equipo sobre sus hombros. Y un juvenil como Nathan Smith han resultado un beneficio claro para delanteros depredadores como los del actual campeón, Seattle Sounders. Tres ejemplos que demuestran que todavía el cuerpo técnico de LA Galaxy tiene muchas cosas por pulir en su esquema de juego.



Ataque poco productivo

De no ser por el buen nivel individual de Alessandrini al Galaxy le costaría muchísimo marcar goles. El jugador franquicia galo aporta lo que en este momento le falta al resto de sus compañeros en la ofensiva: osadía y capacidad de superar al rival en jugadas 'uno-contra-uno'. Giovani dos Santos y Gyasi Zardes están lejos de la efectividad que se espera de ellos. Y -salvo el recientemente lesionado Sebastian Lletget- no hay opciones de relevo que entreguen demasiadas esperanzas dentro del plantel. ¿Necesita LA Galaxy más delanteros? El club angelino estuvo hasta hace pocos días en la puja por Zlatan Ibrahimovic (hoy, otro lesionado célebre), y ante la actual situación del equipo es probable que la directiva busque alternativas en el mercado.



La falta de goles de 'Gio'

Bruce Arena comenzó a construir alrededor de Giovani dos Santos el LA Galaxy 'post Landon Donovan'. El 10 mexicano es la máxima figura del equipo, el líder alrededor del cual se articulará toda la acción de equipo en las próximas temporadas. Así como 2017 no comenzó de la mejor manera para su club, el año hasta ahora no se presenta demasiado feliz para el futbolista formado en el FC Barcelona. Tras registrar 12 asistencias y 14 goles en 2016, Dos Santos lleva en el inicio del curso 2017 un tanto y ningún pase-gol.



Recientemente 'Gio' dijo no sentirse preocupado por su falta de gol, y fue reiteradamente respaldado por Onalfo y sus compañeros en el Galaxy. ¿Pero cómo puede afectar este mal momento a Dos Santos en el esquema de trabajo de Juan Carlos Osorio, seleccionador de México? 'El Tri' tiene doble competición este verano, y el entrenador colombiano manifestó que cuenta con el enganche de Los Ángeles para la Copa Confederaciones.



El futbolista -comprometido con su equipo nacional- manifestó que está dispuesto a participar en los compromisos para los que Osorio lo convoque, ya sea la Confederaciones o la Copa Oro de la CONCACAF, que se disputará una vez más en Estados Unidos.



Con amistosos y partidos por la clasificación mundialista prácticamente a la vuelta de la esquina el cuerpo técnico de México seguirá muy de cerca la evolución de Dos Santos dentro de un Galaxy que en este momento se encuentra en crisis.



De la mano de sus jugadores más destacados LA Galaxy intentará torcer la suerte de un comienzo de 2017 que no se ha presentado de la mejor manera. Los hombres de Curt Onalfo serán locales (una vez más) el sábado 29 de abril (10:30 pm ET, MLS Live) frente a Philadelphia Union, uno de los equipos de más pobre rendimiento este año, que todavía no ha conseguido ganar un partido en esta temporada.