El equipo de Schweinsteiger le pasó por encima al actual campeón Seattle Sounders

Chicago Fire, equipo de Bastian Schweinsteiger en MLS le pasó por encima al actual campeón de la liga, Seattle Sounders.

Y aunque el alemán no se hizo presente en el marcador, el 4-1 en casa fue suficientemente contundente. Además es imposible no decir que el e jugador de Manchester United no impactó el trabajo de su equipo, si los tres hombres de adelante se apuntaron en la pizarra.

“Seattle tenía mucho control de la pelota en la primera mitad, pero el cuerpo técnico hizo los cambios tácticos necesarios y en la segunda mitad dominamos el juego y en el marcador”,a aseguró tras el partido Bastian.

La cuenta la abrió de penal Nemanja Nikolic, en una jugada debatible en la que además de poderse revisar la falta, el árbitro central hizo repetir el tiro penal que Stefan Frei había detenido.



“No es que dijera estar frustrado con el equipo, sino que hay cosas que se pueden mejorar, y hoy hemos dado un paso adelante”, aseguró el alemán también en la entrevista post partido, en referencia a recientes declaraciones suyas a la prensa alemana.

Schweinsteiger se apuntó una asistencia en el segundo gol de la noche para Chicago Fire, jugada de conjunto concluida por David Accam.



Dos goles más, uno del argentino Luis Solignac y otro para el doblete de Nikolic, cerraron el resultado.

El partido terminó con el campeón substituyendo a Clint Dempsey (Quien había marcado el empate parcial) y al capitán Osvaldo Alonso.

Chicago Fire sumaron dos partidos sin perder y Schweinsteiger un gol más dos asistencias.