"El entrenador toma decisiones y yo estoy a su disposición", asegura Andrea Pirlo en NYCFC

PURCHASE, N.Y. -- “Me siento bien. Cuando juego me siento bien”, aseguró tras la práctica del miércoles Andrea Pirlo. El volante central de New York City FC -de 37 años- ha visto como en partidos recientes su tiempo de juego va disminuyendo en el conjunto celeste. El último fin de semana, en la derrota de NYCFC frente a Orlando City, el jugador franquicia italiano completó apenas 55 minutos sobre la cancha del Yankee Stadium.

Pirlo enfrenta una situación inédita dentro de su carrera, pero asume el momento con mucha profesionalismo. “Estoy aquí para jugar”, dijo ‘il Maestro’. “No soy yo quien decide. Es el entrenador quien toma las decisiones, y yo estoy a su disposición”, agregó. “No es un problema para mí. Cuando él decide que juegue, yo juego. Cuando él decide que no tengo que jugar, yo salgo de la cancha”.



“Tengo un enorme respeto por Andrea, por David [Villa] o por Frank [Lampard], quien estuvo con nosotros el año pasado”, explicó el entrenador Patrick Vieira. “Cuando hablamos de tener un equipo campeón no se trata simplemente de lo que estos jugadores puedan hacer en la cancha, sino de lo que son como personas”, manifestó el francés. “Ellos saben que el entrenador toma decisiones en pos del bienestar del equipo, sean acertadas o equivocadas”.

“No espero que Andrea esté contento con mis decisiones, pero esto es parte del juego”, añadió Vieira. “Entiendo plenamente que jugadores como él puedan sentirse frustrados con estas decisiones”, explicó. “Yo como futbolista estuve en esa situación, y se que no es algo fácil. Respeto a mis jugadores franquicia, pero si en un partido siento que es necesario reemplazarlos, lo haré”.



“Soy un jugador de este equipo”, expresó Pirlo. “Hablamos con Patrick sobre las sustituciones o el partido en general”, contó. “Pero eso es normal. Él decide y para mí eso no representa ningún inconveniente”.

Que el exvolante de la Juventus y la selección italiana vea menos minutos de juego no significa que no siga siendo una pieza importante en el esquema del conjunto de Nueva York. “Andrea me gusta”, dejó en claro Vieira. “Siempre digo que él es quien enciende las luces en nuestro equipo. Pero, por supuesto, no espero que Andrea corra por todo el terreno de juego como lo hace Alexander Ring. Y no espero que Ring juegue como Andrea”, manifestó el entrenador.



Pirlo -que asegura que su juego en la MLS no ha cambiado con respecto a lo hecho en su carrera en Europa- espera con ansiedad el encuentro del sábado, en el que NYCFC visitará a Columbus Crew (7:30 pm ET, MLS Live). “Vamos a enfrentar al que para mí es el mejor equipo de la liga. Columbus es un buen equipo, que juega realmente bien. Tenemos que preparar a conciencia ese partido”, expresó la figura italiana del cuadro de ‘la Gran Manzana’.