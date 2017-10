MLS

El copero Sporting Kansas City busca el doblete con una defensa de acero

KC salió campeón de la US Open Cup y ahora buscara quedarse con la MLS Cup en unos complicados Playoffs sin el cobijo del “Infierno Azul”.

Sporting Kansas City tiene prácticamente toda la década siendo un contendiente importante, un equipo acostumbrado a jugar finales, un club ‘copero’, un cuadro con un sello propio en el que jugadores van y vienen, pero donde el éxito se mantiene.

De hecho, Sporting, suceda lo que suceda en los Playoffs, ya no se fue del 2017 con las manos vacías, ya que el mes pasado sumaron un trofeo más a sus vitrinas al conquistar la US Open Cup – la tercera para KC en ese torneo durante la era de Vermes – con una victoria de 2-1 en la final ante New York Red Bulls.

LA MURALLA KC

Su fortaleza principal, sin lugar a dudas, es su defensa. Son una autentica muralla.

Apenas recibieron 29 goles en la temporada, es decir menos de un gol por partido. Nadie en la liga puede presumir de un promedio menos a un gol. Es más, son de lejos el mejor en dicho renglón. Los que más se le acercan son Toronto y Seattle, quienes recibieron 37 y 39 respectivamente.

¿Cómo lograron esta solidez?

Cuentan con el que para muchos fue el mejor arquero de la temporada, Tim Melia.



La línea defensiva en la cuales se encuentran habitualmente Matt Besler, Ike Opara, Seth Sinovic, y hasta el versátil Graham Zusi, coordina y domina la zona baja al pie de la letra.

Pero el trabajo defensivo viene siendo exhausto desde la media cancha, con jugadores de origen latino como el caso del hondureño Roger Espinoza, el colombiano Jimmy Medranda y el español Ilie Sánchez. Los tres funcionan como escudos pero también son claves en retener y distribuir el juego para darle respiro a la zaga.

EL OJO DE GOL DE VERMES

Vermes no contara en la actualidad con un equipo goleador, pero si con uno suficientemente capaz de marcar los goles necesarios con una elevada efectividad.

Esto es debido a que Vermes, tiene un ojo para encontrar al o los goleadores ideales que encajen en su sistema, y por ende se adapten a él y no viceversa.



Por el equipo han pasado tres goleadores en los últimos años a los cuales les sacó jugo en todos los sentidos: Omar Bravo, Claudio Bieler y Dom Dwyer. Los tres le rindieron, y luego los vendió cuando parecían indispensables en el equipo, pero siempre tuvo a alguien listo para tomar su lugar.



A media campaña, vendió a Dwyer, y tuvo listo al chileno Diego Rubio. Y no solo eso, sino que sorprendió con dos chicos que no pintaban en el mapa de nadie y que le han respondido, el caso del ghanés Latif Blessing y el húngaro Daniel Salloi – dos chicos generación ’96, y los héroes goleadores de la final de la Copa Abierta 2017.

Claro que para ponerle balones en bandeja de plata a Rubio, Blessing y Salloi, o el hombre que ponga Vermes en punta, se encuentra Benny Feilhaber, uno de los mejores armadores de juego de la MLS, aquel que le marcara el golazo a México en la final de la Copa Oro 2007.

EL PESO DEL “INFIERNO AZUL”

La ventaja de local que asume Kansas City en el “Infierno Azul”, ya ha tomado hasta tintes mitológicos no solo por el apoyo del público, sino hasta por las definiciones dramáticas en instancias finales que siempre parecen favorecer a Sporting.



Esta campaña no fue la excepción. Ganaron 10 duelos en casa, empataron seis, y apenas los pudieron superar en su cancha en una ocasión.



Es decir, en casa consiguieron 36 de los 49 puntos totales que acumularon, que los colocaron como quinto lugar de la Conferencia Oeste.

PRONOSTICO

El problema acentuado de Sporting, es su debilidad como visitante. Apenas consiguieron dos triunfos en cancha ajena.

Tras ganar la Copa Abierta a mediados de septiembre, y cuando tenían todo para pelear hasta el final por quedarse con el liderato de la Conferencia Oeste, vino una relajación, una baja de juego, quizás hasta una sobre confianza o conformismo, que los metió en una muy mala racha que los marginó hasta el quinto puesto del Oeste.

Además, enfrentó a Houston Dynamo en dos ocasiones en ese periodo, una vez en casa y otra de visitante. Perdió el duelo en Texas y no paso del 0-0 en el “Infierno Azul”.

Dynamo es su rival en el partido del jueves de eliminación directa. Y Sporting parece tenerlo todo en contra ya que juegan de visita, ante un Houston que es fuertísimo de local (mientras que KC es un débil visitante), viene con una mala racha sin victorias a diferencia del Dynamo, y para colmo vienen de ser maniatados por los dirigidos por Wilmer Cabrera en dos ocasiones recientemente.

El encuentro se jugara a las 9:30pm ET por la señal de UniMás.