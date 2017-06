El 'Clásico Californiano' y el duelo de líderes en el Oeste, atractivos de la Jornada 18

Además, Minnesota United se mide por primera vez ante New York City FC, y Montréal y D.C. United van por la redención en la Conferencia Este.

El 'Cali Clásico' es el encuentro más atractivo de la Semana 18 de la temporada regular de la MLS, que comienza esta noche con el inédito choque entre New York City FC y Minnesota United FC. Este es el programa de encuentros para el fin de semana:



JUEVES

New York City FC vs. Minnesota United FC (7:30 pm ET, MLS Live)

Minnesota United jugará su primer partido oficial frente a New York City FC en el marco de su también primera visita al Yankee Stadium. Los 'Loons' todavía no han conseguido ganar un partido de temporada regular como visitante, aunque sí viene de obtener buenos resultados recientes gracias a su victoria frente a Portland Timbers y su agónico empate contra Vancouver Whitecaps.



New York City FC, por su parte, llegará al partido del jueves tras ganar sus últimos tres compromisos de liga, incluyendo el partido del pasado fin de semana ante Red Bulls, que significó su primera victoria como visitante frente a su máximo rival.



VIERNES

Real Salt Lake vs. Orlando City SC (9:30 pm ET, ESPN Deportes)

Duelo entre dos equipos que en este momento están lejos de su mejor forma. El RSL viene de perder por 2-1 frente a San Jose Earthquakes en su partido más reciente. Orlando, por su parte, fue goleado por 4-0 por Chicago Fire el pasado fin de semana.





SÁBADO

Chicago Fire vs. Vancouver Whitecaps FC (7 pm ET, MLS Live)

El Fire sigue disfrutando del buen sabor de boca que le dejó el triunfo por 4-0 frente 'los Leones' de Orlando. Pero intenta curar las heridas generadas por la eliminación de la Copa Abierta de Estados Unidos frente a FC Cincinnati.





FC Dallas vs. Toronto FC (7 pm ET, MLS Live)

El imparable y eficiente Toronto FC -que horas atrás aseguró su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF) visitará a FC Dallas, uno de los mejores equipos de la liga en las últimas temporadas.



El club del norte de Texas, en tanto, viene de igualar en el clásico ante Houston Dynamo.





Sporting Kansas City vs. Portland Timbers (7 pm ET, ESPN Deportes)

El líder de la Conferencia Oeste -Sporting Kansas City, con 30 puntos- recibirá a los Timbers, uno de sus escoltas, con 25 unidades. El equipo de Peter Vermes -sin estrellas mediáticas- está protagonizando una temporada sobresaliente.



Portland dejó escapar la victoria frente a Seattle Sounders en el clásico del pasado fin de semana gracias a un gol marcado por Clint Dempsey.





Montréal Impact vs. D.C. United (7 pm ET, MLS Live)

Otro partido que servirá de revancha para los dos rivales. El pasado fin de semana el Impact fue goleado por Columbus Crew, y el martes perdió la final del Campeonato Canadiense ante Toronto FC. El panorama es similar para D.C. United, que días atrás cayó en el duelo contra Philadelphia Union y que el miércoles por la noche fue eliminado de la Copa Abierta de Estados Unidos en su visita a New England Revolution.





Columbus Crew SC vs. Atlanta United FC (7:30 pm ET, MLS Live)

La goleada de Columbus a Montréal, y la victoria de Atlanta frente a Colorado preparan la mesa para este interesante partido. El Crew es el quinto clasificado de la Conferencia Este, con 25 puntos. El conjunto de Gerardo Martino -eliminado de la Copa Abierta de Estados Unidos el miércoles por la noche- es sexto en ese mismo sector, con 24 unidades.



Colorado Rapids vs. Houston Dynamo (9 pm ET, MLS Live)

Los Rapids son -por puntos cosechados- el peor equipo de la Conferencia Oeste y de la clasificación general. El club de las afueras de Denver viene de perder sus dos últimos partidos de liga ante Atlanta United y LA Galaxy. Houston -además de haber quedado eliminado en la U.S. Open Cup el miércoles por la noche- viene de igualar en el clásico frente a FC Dallas y el Galaxy.





San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy (10:30 pm ET, Univision)

Los dos equipos de la Costa Oeste vuelven a poner en marcha el 'California Clásico', una de las rivalidades más antiguas de la MLS. El plato principal de un fin de semana de fútbol en Estados Unidos y Canadá se servirá en el Avaya Stadium de San Jose y en la pantalla de Univision.



El equipo de Los Ángeles viene de perder como local por 2-1 ante Sporting Kansas City, mientras que los Earthquakes -vencedores de Real Salt Lake- comenzan una nueva etapa tras el despido del entrenador Dominic Kinnear.





DOMINGO

Philadelphia Union vs. New England Revolution (5 pm ET, FOX Deportes)

En el último encuentro del fin de semana Philadelphia -eliminado el miércoles de la Copa Abierta a manos de New York Red Bulls- será local en el Talen Energy Stadium ante New England Revolution.



El Union ganó el pasado fin de semana a D.C. United por 1-0, mientras que los 'Revs' -que eliminaron al cuadro capitalino en la Open Cup- perdieron recientemente en la liga ante Toronto FC.