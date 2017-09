El celebrado regreso de David Villa no sirvió para evitar el empate de NYCFC frente a Colorado

COMMERCE CITY, Colorado -- Un resultado frustrante. Y algunos elementos positivos. De esa manera puede resumirse el paso de New York City FC por el estadio de Colorado Rapids, donde los tres puntos de la victoria quedaron devaluados a un empate con sabor agridulce en el cierre del partido.



¡Bombazo! Tommy McNamara bate a Tim Howard con un 'riflazo' para el 1-0 del New York City

El 1-1 final (con goles de Tommy McNamara y Dom Badji para visitantes y locales, respectivamente) no dejó conforme al equipo celeste. "Estás ganando por 1-0, apenas quedan cinco minutos de juego y concedes un tanto. Hay mucha frustración de nuestra parte", sintetizó tras la igualdad el entrenador Patrick Vieira.



¡Otra vez! Dominique Badji aparece a la hora buena y marca el empate para Colorado

Con el marcador final del sábado por la noche, NYCFC quedó a 11 puntos de Toronto FC, el líder de la Conferencia Este y cada vez mejor posicionado para adjudicarse el Supporters' Shield, el trofeo que reconoce al líder de la temporada regular. "Sabíamos que sería difícil alcanzar a Toronto", reconoció Vieira, "pero lo importante es mantener la segunda posición, algo que no será sencillo porque tenemos una serie de partidos complicados por delante. Estamos en una buena posición y debemos seguir trabajando, creer en nosotros y seguir jugando como lo hemos hecho recientemente".



El club de 'la Gran Manzana' recuperó a David Villa, quien tras dos encuentros ausente por lesión, pudo disputar los 30 minutos finales del partido ante los Rapids. Además, el encuentro sirvió de ocasión para que debutaran el joven canterano James Sands -quien reemplazó a Andrea Pirlo en la mitad de la cancha- y el lateral esloveno Andraz Struna, recientemente contratado.

"Como equipo, creo que jugamos bastante bien en el primer tiempo", analizó el jefe del cuerpo técnico. "Controlamos el juego y la posesión", agregó. "Cuando juegas en Colorado, y pasa más de una hora, algunos jugadores se cansan más de lo habitual", expresó en referencia a la altitud, que pudo haber afectado a algunos de sus jugadores. "Por eso decidí poner piernas frescas".



Con el objetivo de mantener la segunda plaza de la Conferencia del Este, New York City FC recibirá el próximo sábado a Houston Dynamo. Pero no lo hará en el Yankee Stadium, sino que el encuentro se disputará en el Pratt & Whitney Stadium, de East Hartford, en el estado de Connecticut. El cambio de escenario se debe a que el calendario de los New York Yankees en la MLB y el de NYCFC en la MLS se superponen.