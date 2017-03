El atacante de la selección de Honduras Romell Quioto arremetió contra la afición de su país por llamarlo 'miedoso'

Romell Quioto -uno de los jugadores más destacados en el inicio de la temporada 2017 de la MLS- no podrá participar del partido entre Honduras (la selección de su país) y Costa Rica, que se disputará este martes en el marco de la cuarta jornada del Hexagonal Final de la CONCACAF, clasificatorio para la Copa del Mundo de 2018, organizada por Rusia.

"No voy a poder estar en ese partido pero me toca apoyar a los compañeros y esperar en Dios que se pueda sacar un buen resultado", declaró el atacante de Houston al periódico hondureño Diez luego de que 'la H' fuera goleada por 6-0 por Estados Unidos el pasado viernes en la ciudad californiana de San José. "Espero recuperarme pero está difícil, solo me toca alentar", dijo Quioto.





El hondureño se lesionó uno de sus hombros durante el partido frente al Team USA. Óscar Benítez -médico de la selección centroamericana- estimó que la recuperación de Romell Quioto podría insumir hasta seis semanas. El vicepresidente de Houston Dynamo, Matt Jordan, informó que el club está en comunicación con la federación hondureña para interiorizarse sobre el alcance de la dolencia del delantero.



Matt Jordan said no official diagnosis yet for Romell Quioto. Few more tests 2 be conducted. Dynamo & Honduras medical staffs communicating.

— Corey Roepken (@RipSports) March 26, 2017