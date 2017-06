El "ambicioso" Josef Martínez quiere una temporada "extraordinaria" con Atlanta United

Josef Martínez ha regresado. Tras una buena cantidad de semanas de recuperación debido a una lesión contraída en un partido oficial con la selección de su país el atacante venezolano volvió a las canchas con goles.

Un tanto el pasado fin de semana, en la victoria de Atlanta United frente a Colorado Rapids, otro en el triunfo 3-1 sobre Columbus Crew del 17 de junio. Y uno más en la Copa Abierta de Estados Unidos, en el duelo de ‘las 5 Franjas’ sobre Charleston Battery.



“Cuando estás fuera del campo no te sientes bien”, dijo el jugador franquicia que llegó a la MLS desde el Torino italiano a FutbolMLS.com. “Cuando eso ocurre quieres volver antes de tiempo. Sientes prácticamente que no sirves”, explicó al recordar su tiempo apartado de las canchas. “Pero gracias a Dios el equipo seguía con los buenos pasos, sumando buenos resultados. Eso me daba una motivación para estar tranquilo. Gracias a Dios fue así”.



No renuncia a la lucha por el Botín de Oro

Tras una espectacular irrupción en la máxima categoría estadounidense, en la que anotó 5 goles en las primeras jornadas, la meteórica carrera de Martínez en la MLS tuvo una prolongada pausa. Hoy, cuando la temporada regular llegó a la frontera de la mitad de la temporada regular el ‘vinotinto’ acumula 7 tantos en la liga. Nemanja Nikolic (máximo artillero hasta el momento, con 14 goles), David Villa y Erick Torres (ambos con 11 anotaciones) no están demasiado alejados de las cifras del venezolano.



“Si no me hubiese pasado lo que me pasó no estaríamos hablando de eso”, lamentó Josef. “Dios sabe por qué hace las cosas. Lamentablemente me tocó pasar tres meses fuera del campo y volví ahora”.

“Tampoco es que los otros delanteros tienen 40 goles”, se animó, conciente de que puede recotar distancias en la segunda parte del año. “Simplemente tengo que esperar el momento justo para volver en buena forma, esperemos que sea así. Yo no pienso en ser goleador o no, yo quiero ayudar al equipo y eso es lo más importante para mí”.



“De Villa no podemos hablar porque ya sabemos qué tipo de jugador es”, expresó, con respeto por el asturiano. “Pero, obviamente, los otros delanteros han tenido ocasión de hacer goles de penal. Para nosotros en Atlanta eso no es demasiado normal, hemos tenido únicamente un penal a nuestro favor”, expuso Martínez. “Yo solamente tengo que esperar mi momento y espero poder volver a como estaba en el comienzo de la liga”.



El delantero es parte de un equipo que es un auténtica sensación en su temporada de debut en la Major League Soccer, aunque el dueño de la camisa número 7 cree que todavía hay espacio para mejorar. “Nosotros todavía no tenemos 100% moldeado el equipo. Hay muchas cosas para corregir, muchísimas cosas por aprender”, recalcó. “Pero tenemos que dar buenos resultados a esta gente que todos los partidos vienen a alentarnos, al esfuerzo que ha hecho el club por traernos, y creo que la mejor alegría para ellos es estar entre los seis para poder pelear hasta el final”.



Desde el cuerpo técnico -liderado por Gerardo Martino- hacia abajo Atlanta United es dueño de un innegable sabor sudamericano, que marca una nueva tendencia en la liga. El goleador nacido en el estado de Carabobo reconoce que existe entre los jugadores latinoamericanos un muy buen ambiente dentro del plantel.“Pasa en todos los equipos, los sudamericanos siempre tendemos a armar un grupo. Tratamos de dar a todas las personas que están a nuestro alrededor alegría, que todo el mundo se sienta bien”, explicó Josef. “Evidentemente, entre sudamericanos todo fluye mejor. El idioma ayuda, por sobre todas las cosas. La verdad es que tenemos una linda amistad dentro y fuera del campo”.



Los futbolistas venezolanos, un tesoro por descubrir

Con 24 años, Martínez fue un fiel seguidor de la campaña de la selección Sub-20 de Venezuela, que semanas atrás alcanzó la final de la Copa del Mundo. “Ellos nos dieron la mejor alegría de toda la vida. Fue la primera vez en la historia que Venezuela puede jugar una final”, manifestó con emoción. “Lamentablemente no pudieron conseguir el título, pero para nosotros son los campeones”.



“En el fútbol venezolano hay mucho talento”, insistió el artillero. “Lo que pasa es que nosotros tenemos un pasaporte que obviamente no es igual al de un argentino, un brasileño”, lamentó. “A nosotros no nos miran. Tenemos que hacer muchísimas cosas para ir a un club donde se pueda estar bien. Esa es la realidad. La cruda verdad es esa”, agregó.

“Ellos [los integrantes de la selección juvenil] dieron lo máximo, y seguramente irán a clubes donde los valoren”, dijo con esperanza. “Ojalá ahora en el mundo puedan ver a los jugadores de Venezuela como una opción también. No solamente a los jugadores de Brasil, Colombia y Ecuador, sino también a los de Venezuela”.



Josef Martínez y un puñado de sus compatriotas -entre los que destacan el volante Yangel Herrera (New York City FC) y el atacante Jefferson Savarino (Real Salt Lake)- encabezan una revolución de calidad dentro de la MLS. Un movimiento que tiene todo para poder repetirse en otras ligas. “Eso es lo que quisiera yo”, concluyó el delantero. “Que todo el mundo viera a Venezuela a la par de los demás. Obviamente nosotros todavía no hemos ido a un Mundial de mayores, pero ojalá algún día podamos ir y que todo el mundo pueda ver a Venezuela cambiar”.



Objetivos personales y colectivos

Martínez ya piensa en la definición de la temporada, y sus objetivos son altos. “En lo personal me gustaría hacer lo mejor posible para que el equipo cumpla sus objetivos. A nivel grupal me gustaría llegar a la final”, apuntó. “Soy una persona que no piensa solamente en octubre. Siempre pienso en llegar a la final del campeonato. Si eso se logra, hay que dar gracias a Dios. Y si no se consigue hay que seguir trabajando”, concluyó. “El objetivo a corto plazo es estar entre los seis [primeros clasificados de la Conferencia Este]. Y ya después hay que intentar llegar a la final”.



“Soy ambicioso”, remató el talento ‘vinotinto’. “No solamente me conformo con que las cosas salgan bien, sino que quiero que sean extraordinarias”.