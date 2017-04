El alemán Bastian Schweinsteiger disfruta su vida en Chicago: "Este es un lugar que realmente me gusta"

Antes de ser contratado por Chicago Fire, el jugador franquicia Bastian Schweinsteiger solamente había estado por unas pocas horas en 'la Ciudad del Viento', su nuevo hogar. Esa fugaz visita se produjo en el verano de 2015, cuando Manchester United enfrentó a Paris Saint-Germain en el marco de la International Champions Cup.

"No estuvimos más de 20 horas, así que en esa oportunidad no pude ver nada de la ciudad", explicó el campeón del mundo con la selección alemana a MLSsoccer.com. "Pero sí escuché en ese entonces un montón de cosas buenas sobre la ciudad".



'Schweini' ya ha jugado un puñado de partidos en la MLS y comienza a sentirse en casa en su nuevo hogar, la MLS. "Todo se ha dado bastante rápido. [Mi esposa y yo] nos sentimos verdaderamente cómodos desde el primer minuto", expresó el volante.

"La gente del club nos ayudó mucho desde que aterrizamos en Chicago. Fue muy fácil para nosotros asentarnos. No nos tomó demasiado tiempo", agregó 'Basti'. "Por supuesto, tienes que conocer lugares a los que debes ir, pero el club organizó todo para nosotros muy bien y también la gente ha hecho que las cosas sean fáciles para nosotros".

Schweinsteiger es parte de un matrimonio que en Europa tiene una alta exposición. Su esposa es Ana Ivanovic, exnúmero uno del mundo en el tenis femenino. Si bien ambos son reconocidos en Estados Unidos, no son objeto del asedio que por momentos tuvieron en el Viejo Continente.



"Aquí hay gente que lo sabe todo sobre el fútbol, así que me reconocen. Pero todo el mundo es muy amable", manifestó Schweinsteiger. "Pero aún así esto es diferente a Europa para mí, para nosotros".

Al centrocampista le complace ir descubriendo la ciudad de Chicago de a poco. "Me gusta explorar la ciudad, caminando un poco y conduciendo".

"No puedes recorrer todo Chicago a pie, es una ciudad demasiado grande", reconoció el futbolista. "Pero hacer breves caminatas en distintos lugares es bastante agradable. También lo es estudiar la mentalidad de la gente un poco, aprender de eso".



Watched our first NHL playoffs game last night. It was a great experience and good luck for Game 2 on Saturday, @NHLBlackhawks! @anaivanovic pic.twitter.com/bhZnVgYFi0 — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 14, 2017





publicidad



Otra forma en la que Schweinsteiger ha podido sentir la mentalidad de la ciudad es a través de su pasión por el deporte. Él y su esposa han estado en partidos de Chicago Bulls -de la NBA- y de Chicago Blackhawks -de la NHL-, dos nuevas experiencias para él. El excapitán de la selección alemana asegura que espera poder ponerse pronto al día con el béisbol y la NFL también.



Good to see Paul Zipser and Nikola Mirotic at the Bulls game a few days ago. Thanks for the jersey, @chicagobulls! 🏀 pic.twitter.com/6jmuNmVoE0 — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 3, 2017



"Puedes sentir que esta es una ciudad de deporte", reflexionó la hoy figura de Chicago Fire. "A la gente le gusta el deporte y apoya a sus equipos, así que eso está muy bien".

La extensión y los rincones naturales de su nuevo lugar de residencia también impactaron al futbolista. "No conozco a ninguna ciudad en la que tengas un lago tan grande como este".



Exploring Chicago and enjoying the beautiful beach at Lake Michigan. Have a great Sunday! ✌🏼 pic.twitter.com/NDJsEIYQ7x — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 9, 2017



"En Alemania tenemos una ciudad como Hamburgo ... Pero no, Chicago es más grande", valoró. "Este es un lugar que realmente me gusta. No es tan ruidosa o estresante. Por supuesto, mucha gente vive aquí pero realmente nos gusta la vida de la ciudad y disfrutamos el momento", concluyó.



publicidad





Happy Easter! Had a great dinner with my beautiful wife. @AnaIvanovic pic.twitter.com/x9ND2ftayG — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) April 17, 2017



Tras jugar varios partidos en condición de local ahora Schweinsteiger y el Fire saldrán a la carretera. Su compromiso más inmediato será el viernes, en su visita a Toronto FC (6.30 pm ET, MLS Live). Luego el calendario de la liga lo llevará a hacer escalas en Nueva York y Los Ángeles.

'La Gran Manzana' y L.A. -además de Miami- eran de los pocos lugares de América del Norte que Bastian Schweinsteiger conocía antes de incorporarse a la MLS. Con el paso de las semanas el alemán tendrá la ocasión de ir visitando nuevos escenarios para él.

"Tenemos estos tres partidos como visitantes y me interesa mucho saber cómo van a ser. Me gusta viajar, ver diferentes ciudades y equipos", finalizó el más nuevo de los astros de la MLS.