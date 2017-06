Dos 'grandes' de la MLS eliminados de la Copa Abierta por equipos de segunda división

En una jornada en la que no faltaron sorpresas seis equipos de la MLS consiguieron la clasificación a los cuartos de final de la Copa Abierta de los Estados Unidos, un torneo que otorga al ganador la clasificación a la Liga de Campeones de la CONCACAF.

El martes por la noche el vigente campeón FC Dallas no tuvo problemas para superar con comodidad a Colorado Rapids.

FC Dallas 3 vs. Colorado Rapids 1 (Mauro Díaz, Ryan Hollingshead, Javier Morales | Michael Azira)

El resto de los partidos de octavos de final se jugaron el miércoles por la noche:

Houston Dynamo 0 vs. Sporting Kansas City 2 (Ike Opara, Gerso Fernandes)

El SKC -líder de la Conferencia Oeste en la MLS- viajó al sur de Texas para enfrentar a su escolta, el Dynamo. Y regresó a Kansas City con la clasificación a los cuartos de final. Una vez más, el defensor Ike Opara -ya un habitual en la selección del Equipo de la Semana- fue fundamental para el equipo de Peter Vermes.



New England Revolution 2 vs. D.C. United 1 (Diego Fagúndez, Brian Wright | José Guillermo Ortiz)

Los 'Revs' fueron locales en la Universidad de Harvard y se quedaron con la victoria frente al club de la capital estadounidense.







Miami FC 3 vs. Atlanta United 2 (Stéfano Pinho, Rhett Bernstein, Kwadwo Poku | Brandon Vázquez, Julian Gressel)

La primera gran sorpresa de esta instancia la produjo el Miami FC, equipo que milita en la NASL (Una de las dos ligas de segunda división del fútbol profesional de Estados Unidos). El gol de la victoria en tiempo de descuento ante un Atanta United claramente alternativo estuvo a cargo de Kwadwo Poku, hasta el año pasado atacante de New York City FC.



El equipo de Alessandro Nesta eliminó al del ‘Tata’ Martino con este gol en tiempo de adición Univision Deportes Network 0 Compartir



New York Red Bulls 1 (5) vs. Philadelphia Union 1 (3) (Sacha Kljestan | Roland Alberg)

En un partido que cada vez tiene más sabor a clásico entre los Red Bulls y 'Philly', el héroe de la noche fue Ryan Meara, el habitualmente arquero suplente del conjunto taurino, que firmó una actuación sobresaliente.





El partido se definió por penales y los Red Bulls aseguraron su victoria con una anotación a cargo del volante brasileño Felipe.



FC Cincinnati 0 (3) vs. Chicago Fire 0 (1)

La gran noticia de la noche la dio FC Cincinnati, un equipo de la USL (la otra liga de segunda división en Estados Unidos) que aspira a sumarse en los próximos años a la MLS, y que eliminó en la definición por penales a un Chicago Fire que contó en su XI titular a figuras como Bastian Schweinsteiger y Nemanja Nikolic (actual máximo artillero de la liga).



El héroe de la velada fue Mitch Hildebrant -arquero de FC Cincinnati- quien, frente a una multitud de más de 32.000 aficionados, atajó tres disparos desde los 12 pasos de jugadores del Fire.



You're probably going to want to watch this at least 4000 times. #CINvCHI https://t.co/GAAmRY1sdt — FC Cincinnati (@fccincinnati) June 29, 2017



Nobleza obliga, pese al decepcionante resultado, Chicago felicitó al conjunto vencedor.



A battle on both sides. Congrats to @fccincinnati and their supporters. Good luck the rest of the way in #USOC2017 👊#cf97 @opencup pic.twitter.com/JX2zMSEIeO — Chicago Fire (@ChicagoFire) June 29, 2017

San Jose Earthquakes 2 vs. Seattle Sounders 1 (Shea Salinas, Danny Hoesen | Aaron Kovar)

Con nuevo cuerpo técnico, los Quakes están en alza. Este golazo -con gambeta incluida- de Danny Hoesen cerró la noche.



LA Galaxy 2 vs. Sacramento Republic 0 (Ariel Lassiter, Bradford Jamieson)

El duelo entre los dos equipos californianos (el Republic compite en la USL) comenzó a definirse con esta verdadera joya de falta directa, a cargo de Ariel Lassiter.





¿Cómo serán los cuartos de final?

Los encuentros para los ocho mejores equipos de la Copa Abierta de 2017 se jugarán en cuatro días consecutvos:



10 de julio: San Jose Earthquakes vs. LA Galaxy (Avaya Stadium | 10:30 pm ET)

11 de julio: Sporting Kansas City vs. FC Dallas (Children's Mercy Park | 8:30 pm ET)

12 de julio: Miami FC vs. FC Cincinnati (Riccardo Silva Stadium | 7:30 pm ET)

13 de julio: New England Revolution vs. New York Red Bulls (Jordan Field | 7:30 pm ET)

Los vencedores de estas series clasificarán a las semifinales, que se disputarán el 8 o 9 de agosto. La final de la U.S. Open Cup está programada para el 20 de septiembre.