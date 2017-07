Rescatando la honra de su equipo en 45 minutos de juego, el mexicano Giovani dos Santos marcó doblete en el amistoso entre LA Galaxy y Manchester United. A pesar de su trabajo, el resultado fue un contundente 5-2 en favor del equipo inglés.

Sin embargo, se podría decir que Manchester United goleó el primer tiempo 3-0, mientras que los segunodos 45 minutos terminaron en empate 2-2 con los dos goles de Gio para el LA Galaxy.

Era un enfrentamiento entre un equipo en busca de consolidar su nómina, ante los profundos cambios esta temporada de MLS, y otro arrancando su pretemporada con la gira por Estados Unidos.

Manchester United tenía claro que iba a jugar básicamente dos encuentros, pues el entrenador José Mourinho había planeado cambiar a los once hombres en cada mitad. Este plan facilitaba a los hombres de rojo, entregar todo su esfuerzo desde el minuto uno. Y así fue.

El primer gol llegó al minuto tres, en un error de salida del LA Galaxy, Marcus Rashford no se tocó el corazón y definió con calidad.

Casi hasta el minuto 13 el LA Galaxy no pudo pisar con alguna peligrosidad el área rival. La jugada de contra terminó en un tiro de esquina que no generó nada y se quedó en lo mejor del local en el primer tiempo.



Ari Lassiter with a quick break but the forward can't get around Phil Jones. #LAvMUN pic.twitter.com/XMYijkUXze

— LA Galaxy (@LAGalaxy) July 16, 2017