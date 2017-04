Dom Dwyer de Sporting Kansas City, de visita en la WWE, bromea con retar al campeón de lucha libre Brock Lesnar

Un delantero siempre se debe tener confianza, lo cual es algo que Dom Dwyer parece tener de sobra.

El atacante de Sporting Kansas City visitó por primera vez un evento de lucha libre de la WWE el lunes y de entrada dijo que le gustaría enfrentarse al campeón Brock Lesnar.

Durante una entrevista con la WWE, el atacante inglés dijo entre risas que podría medirse a Lesnar luego de que le preguntaran a quien le gustaría retar si tuviera de la oportunidad de saltar al cuadrilátero.

“Honestamente creo que puedo enfrentarlo”, dijo Dwyer, añadiendo segundos después que solamente lo decía porque sabía que Lesnar no estaba presente en el evento esa noche.

Dwyer, quien está casado con la futbolista de la selección estadounidense y campeona olímpica Sydney Leroux., recibió la ciudadanía estadounidense el mes pasado y podría estar en camino a recibir un llamado de la selección nacional de Estados Unidos este verano.



EXCLUSIVE: @MLS forward @Ddwyer14 of @SportingKC attends his first @WWE event and has no problem challenging #RAW's toughest Superstars! pic.twitter.com/PJnruzbT21