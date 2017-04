Didier Droga jugará en segunda división de Estados Unidos junto al ex Chivas Omar Bravo

Didier Drogba, leyenda del fútbol en Premier League y en especial de Chelsea, firmó este miércoles con un equipo de segunda división en Estados Unidos y compartirá camerino con el mexicano Omar Bravo.

Drogba jugará con el Phoenix Rising FC de la USL (United Soccer League), luego de que se anunciara oficialmente la firma de contrato. En el mismo equipo se encuentra el ex New York Red Bulls Shawn Wright-Phillips, hermano del goleador en el equipo torero Bradley Wright Phillips.





El Phoenix Rising FC está ubicado en Phoenix, Arizona, cuenta con nuevo dueño desde 2016 y cuenta con estadio específico de fútbol y sede de entrenamiento recién construidos. La llegada de Drogba tiene la intención de impulsar no solo lo deportivo, sino la idea del grupo propietario de hacer que el equipo consiga una franquicia de MLS.



Happy to announce I have signed with @PHXRIsingFC and will be part of the ownership group hoping to take Phoenix to the MLS #Drogba2PHX pic.twitter.com/h1eefmqgJL

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 12, 2017