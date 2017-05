Desde la lomita, David Villa 'compite' con Bastian Schweinsteiger efectuando lanzamientos

El miércoles fue un día de emociones fuertes para David Villa.

Por la mañana anunció la extensión de su contrato con New York City FC hasta finales de 2018, esa misma tarde jugó y conversó con alumnos de una escuela primaria del barrio del Bronx, y cerca del anochecer estuvo en el Yankee Stadium.



Pero 'el Guaje' no se acercó a la mole de la calle 161 para jugar fútbol con NYCFC, sino para para efectuar el primer lanzamiento del partido entre los Yankees y Toronto Blue Jays, en el marco de la MLB.



Thank you @Yankees for inviting me to throw out the first pitch. It was an honor! Thanks @DidiG18 and @CC_Sabathia for the help. #PlayBall pic.twitter.com/ggkHoCdA91

— David Villa (@Guaje7Villa) May 4, 2017