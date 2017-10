Del Bronx a Queens: New York City FC cerrará la temporada regular en el Citi Field de los Mets

La medida se tomó debido a que el Yankee Stadium será empleado en los próximos 10 días por New York Yankees, que cuentan con opciones de jugar la Serie Mundial de la MLB.

A través de un comunicado publicado en su web oficial, New York City FC anunció el jueves que cambiará de estadio para el último encuentro de la temporada regular, que jugará como local ante Columbus Crew el domingo 22 de octubre a las 4 pm ET en el Citi Field, la casa de New York Mets, en el barrio neoyorquino de Queens.

La mudanza obedece a que los New York Yankees -propietarios del Yankee Stadium, donde habitualmente NYCFC juega como local- clasificaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS, de acuerdo con su sigla en inglés) como parte de la programación de los Playoffs de la MLS, las 'Grandes Ligas' de béisbol.



Los cambios adicionales que se deben hacer sobre el terreno de juego del Yankee Stadium hacen que el tiempo para reconvertir al escenario del Bronx en un estadio de fútbol sea insuficiente en caso de que los New York Yankees avancen a la Serie Mundial.

La ALCS comenzará el 13 de octubre y potencialmente podría finalizar el día 21. Por ende, mudar el partido de NYCFC ante Columbus con poco plazo de antelación -en caso de que los Yankees avancen- no sería posible debido a cuestiones vinculadas a la venta de entradas, instalación del terreno de juego y otras cuestiones operacionales.



El Citi FIeld, el hogar de los New York Mets, es un estadio para propósitos múltiples que ha albergado varios partidos de fútbol, y que es de fácil acceso a través de medios de transporte masivo, lo que lo convierte en una alternativa adecuada para New York City FC.

Claudio Reyna, director deportivo del equipo celeste, manifestó que "el Citi FIeld es un gran estadio, que ha acogido encuentros de fútbol internacional en el pasado. Desde un punto de vista deportivo jugar allí representa una transición sencilla que permitirá a nuestro equipo obtener el resultado que estamos buscando".



"Si bien estamos contentos por nuestros socios, los New York Yankees, entendemos que relocalizar un partido como local es un desafío importante para nuestros aficionados", agregó Jon Patricof, presidente de New York City FC. "Pensamos que el Citi Field nos da una mejor oportunidad de éxito sobre la cancha y brindará un gran entorno para nuestros seguidores".

Esta no es la primera ocasión en la que el equipo entrenado por Patrick Vieira tiene que cambiar de estadio en esta temporada. Pocas semanas atrás NYCFC tuvo que disputar su encuentro como local frente a Houston Dynamo en el Pratt & Whitney Stadium, en East Hartford, en el estado de Connecticut.



El plantel liderado por David Villa ha clasificado para los Playoffs de la temporada 2017 de la MLS y ocupa en la actualidad la segunda posición de la Conferencia Este. El domingo 15 de octubre visitará a New England Revolution en el Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.