Decision Day 2017: ¿Qué es? ¿Por qué es relevante para la mayoría de los equipos de la MLS?

El Decision Day ya está aquí. La última jornada de la MLS, en la que todo parece decidido, y en la que realmente todavía quedan muchas cosas por ser resueltas.

Seis equipos de la Conferencia Este ya han conseguido clasificar a los Playoffs: Toronto FC, New York City FC, Chicago Fire, Atlanta United, Columbus Crew y New York Red Bulls. Y en el Oeste los que ya sellaron el boleto son Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Seattle Sounders, Sporting Kansas City y Houston Dynamo.

¿Cómo se disputará el Decision Day?

Los 22 equipos de la MLS jugarán el próximo domingo 22 de octubre de manera simultánea, a las 4 pm ET. Este es el programa de partidos del Decision Day:

- Atlanta United FC vs. Toronto FC

- D.C. United vs. New York Red Bulls

- Montréal Impac vs. New England Revolution

- New York City FC vs. Columbus Crew

- Philadelphia Union vs. Orlando City

- FC Dallas vs. LA Galaxy (MLS Live)

- Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City

- Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps

- San Jose Earthquakes vs. Minnesota United

- Seattle Sounders vs. Colorado Rapids

- Houston Dynamo vs. Chicago Fire

Todos los encuentros podrán verse por MLS Live.

¿Qué cosas estarán en juego en el Decision Day?

1 - Récords históricos en la MLS

Toronto FC -que en 2017 ya se ha adjudicado el Campeonato Canadiense y el superliderato de la MLS (Supporters' Shield)- está en posición de convertirse en el equipo con mayor cantidad de puntos y con mayor número de victorias en toda la historia de la MLS.



Además -en ese mismo encuentro- Atlanta United puede volver a romper el récord de asistencia para un partido de la MLS. El 16 de septiembre, ante Orlando City, el club rojinegro congregó a 70.425 espectadores en el Mercedes-Benz Stadium. La intención es superar esa marca en el cuerre de la temporada regular.



2 - La disputa de la segunda plaza en la Conferencia Este, al rojo vivo

La primera posición de la Conferencia Este tiene dueño inamovible desde hace rato: Toronto FC. Pero la segunda plaza (importante porque el equipo que el próximo domingo finalice en esa posición evitará la ronda previa de los Playoffs) está en disputa por hasta cuatro equipos importantes: New York City FC (56 puntos), Chicago Fire (55), Atlanta United (54) y Columbus Crew (53).



New York City FC vs. Columbus Crew: El equipo celeste conserva la segunda posición pese a malos resultados recientes, pero con una victoria garantizaría esa posición en el acceso a los Playoffs. Al mismo tiempo, con una victoria el Crew podría superar a NYCFC en la clasificación, e incluso podría apoderarse de la segunda posición. El partido, además, podría ser el último encuentro de temporada regular para Andrea Pirlo.

Atlanta United vs. Toronto FC: Con una victoria el equipo entrenado por Gerardo Martino se aseguraría al menos un partido como local en los Playoffs.

Houston Dynamo vs. Chicago Fire: Con un triunfo, el Fire se asegurará al menos ser local en su primer partido de Playoffs en esta temporada.

3 - La hora del adiós

El del domingo ante New York Red Bulls será el último partido de D.C. United como local en el vetusto RFK Stadium. Desde 2018 el equipo de la capital jugará en un nuevo escenario -el Audi Park-, pero el club planea despedir por todo lo alto, y ante una multitud, a la que fue su casa durante más de dos décadas.



El otro gran adiós de este fin de temporada tendrá lugar en el Stade Saputo, donde Montréal Impact recibirá a New England Revolution, dos equipos que no consiguieron clasificar a los Playoffs. Ese encuentro en Decision Day será el último partido en la carrera de Patrice Bernier -figura del Impact y de la selección canadiense- quien con 38 años decidió poner fin a su carrera profesional.



Además, tras su despedida ante la afición de Orlando City -ocurrida el pasado fin de semana- Kaká tendrá la oportunidad de jugar su último compromiso oficial en la MLS, cuando 'los Leones' visiten a Philadelphia Union en el Talen Energy Stadium.

4. Tres equipos a la caza de la última plaza en los Playoffs

La Conferencia Oeste tiene a 5 de sus seis equipos de postemporada. El último lugar se definirá en el Decision Day: San Jose Earthquakes (43 puntos), FC Dallas (43) y Real Salt Lake (42) son los conjuntos que tienen opciones de entrar en el último segundo.



San Jose Earthquakes vs. Minnesota United: Los Quakes tienen la posibilidad de entrar por primera vez a los Playoffs en cinco años si consiguen derrotar a unos ya eliminados 'Loons'.

FC Dallas vs LA Galaxy: Al equipo texano -uno de los mejores de la MLS en 2015 y 2016- no le queda más opción que ganar (algo que en la segunda parte de la temporada regular 2017 ha hecho muy poco) para tener alguna opción de entrar a la postemporada.

Real Salt Lake vs. Sporting Kansas City: El RSL de Mike Petke es el protagonista de una de las historias más importantes de recuperación de este año. En este caso la victoria es imperiosa para que el local alimente su esperanza de jugar los Playoffs. Al otro lado de la cancha Sporting Kansas City (con opciones matemáticas de finalizar en la segunda posición) podría asegurar un partido como local en la postemporada con un empate.



5. Cascadia al poder

Los tres equipos de la región de Cascadia lideran la clasificación de la Conferencia Oeste. Vancouver Whitecaps tiene 52 puntos, Portland Timbers está segundo (50), mientras que el vigente campeón de la MLS -Seattle Sounders- está en la tercera plaza (50).

Portland Timbers vs. Vancouver Whitecaps: Con un empate o una victoria Vancouver quedará de manera definitiva con la primera posición. Portland entrará a la primera posición (y quizás con la corona de la Cascadia Cup) con un triunfo.

Seattle Sounders vs. Colorado Rapids: Un triunfo le aseguraría a los Sounders como mínimo la segunda plaza de la Conferencia Oeste. En cambio, una derrota podría dejar a los esmeralldas en la quinta posición.

6. El Botín de Oro tendrá dueño

La última jornada de la temporada regular definirá al máximo goleador de la MLS 2017. Una disputa que cambió de manos en varias ocasiones, pero que pudo haber quedado sentenciada el pasado fin de semana, con el hat-trick anotado por el húngaro Nemanja Nikolic.



El delantero de Chicago Fire tiene 24 goles y está en conficiones de ampliar su marca en el partido ante Houston Dynamo.

En la segunda posición encontramos a Diego Valeri (21), quien tendrá que esperar que Nikolic no marque y -al mismo tiempo- deberá tener una gran tarde con Portland Timbers frente a Vancouver Whitecaps.

Algo más lejos está 'el Guaje' David Villa (20), a quien no le queda otra opción más que tener una tarde espectacular ante Columbus Crew para alcanzar a 23 de Chicago Fire.